Jubilados exigen fecha para aumento de pensiones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La CSS evalúa el costo que representará ese fondo económico para el Estado

Jubilados y pensionados exigieron que el proyecto de ley 491, que plantea crear un fondo para equiparar las pensiones de quienes reciben menos de $600 mensuales, avance con una fecha concreta de aplicación y con un mecanismo de financiamiento sostenible.

Mientras la mesa técnica analiza la propuesta, la Caja de Seguro Social (CSS) se comprometió a presentar cifras actualizadas sobre la cantidad de beneficiarios y el costo que tendría para el Estado.

Jubilados y pensionados se reúnen en mesa técnica en la Asamblea Nacional. AN

Representantes de organizaciones de jubilados y pensionados insistieron que se debe establecer una fecha definida para comenzar a pagar el aumento de las pensiones contemplado en el proyecto de ley 491.

Durante una mesa técnica convocada por la diputada Graciela Hernández para analizar la iniciativa, los jubilados propusieron que el primer pago de la equiparación se realice el 15 de enero de 2027, con el objetivo de evitar que la aplicación del beneficio quede postergada por trámites o procesos legislativos.

Jubilados y pensionados se reúnen en mesa técnica en la Asamblea Nacional. AN

Olmedo Guillén, representante de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados de Panamá, sostuvo que es necesario establecer plazos claros para garantizar que la propuesta avance hacia su ejecución.

El proyecto busca crear un fondo destinado a equiparar las pensiones de jubilados y pensionados que actualmente reciben menos de $600, bajo el argumento de garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad económica y bienestar para este sector de la población.

Jubilados y pensionados se reúnen en mesa técnica en la Asamblea Nacional. AN

¿Cuánto costaría el aumento?

Uno de los puntos centrales de la reunión fue determinar cuántos jubilados y pensionados reciben actualmente menos de $600 y cuánto tendría que desembolsar el Estado para cubrir la diferencia.

La CSS informó que cuenta con información preliminar, pero señaló que necesita revisar y proyectar los datos antes de presentar distintos escenarios financieros.

La institución se comprometió a entregar cifras actualizadas en la próxima reunión de la mesa técnica, prevista para el lunes 31 de agosto.

Con estos datos se espera determinar con mayor precisión el alcance del beneficio y evaluar las alternativas para financiarlo.

Jubilados y pensionados se reúnen en mesa técnica en la Asamblea Nacional. AN

Buscan fuentes para financiar el fondo

Los participantes analizaron diferentes opciones para garantizar los recursos necesarios para la equiparación.

Entre las alternativas planteadas figuran utilizar parte de nuevos ingresos del Estado, recursos provenientes de concesiones, aportes derivados de determinadas actividades económicas y una revisión del gasto público, además de otras fuentes que permitan mantener el beneficio en el tiempo.

La diputada Graciela Hernández señaló que durante la reunión se logró consolidar una serie de propuestas que podrían convertirse en modificaciones al proyecto de ley y posteriormente ser evaluadas por especialistas de la comisión.

En la mesa técnica participaron dirigentes de organizaciones de jubilados y pensionados de distintas partes del país, además de funcionarios de la Contraloría General de la República, la CSS y el Fondo de Ahorro de Panamá.

El próximo encuentro será clave para conocer las cifras oficiales y comparar los distintos escenarios de financiamiento, mientras los jubilados mantienen como una de sus principales demandas que el eventual aumento tenga una fecha concreta de inicio.