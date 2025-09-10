Panamá, 10 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Decisión

    Jueza de Estados Unidos frena, por ahora, el despido de Lisa Cook de la Fed

    EFE
    Jueza de Estados Unidos frena, por ahora, el despido de Lisa Cook de la Fed
    En la foto, Lisa Cook.

    Una jueza federal bloqueó este martes 9 de septiembre, de forma temporal, la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal, decisión que mantiene a la economista en el cargo mientras se resuelve la disputa legal.

    La decisión de la jueza federal Jia Cobb, de Washington D.C., representó un revés para Trump, que busca destituir a Cook por supuesta falsificación de documentos hipotecarios, pese a no enfrentar cargos.

    La defensa de la gobernadora alegó que la medida respondía a motivaciones políticas y según sus abogados, el presidente pretende colocar aliados en la Fed para forzar recortes de tasas.

    En su fallo, la jueza Jia Cobb sostuvo que los argumentos esgrimidos por Trump para destituir a Cook no cumplían con los requisitos de causa justificada. Señaló que la supuesta irregularidad se produjo antes de que ella asumiera el cargo como gobernadora de la Reserva Federal.

    Cook había firmado los documentos de su hipoteca en 2021, alrededor de un año antes de incorporarse al organismo, tras ser nominada por el presidente Joe Biden.

    Finalmente el fallo asegura que el actuar del Departamento de Justicia de la Administración Trump contra Cook violentó el “principio de defensa” ya que no coincide con la interpretación de que el mandatario tenga “amplios poderes” para haber destituido a la gobernadora de la forma en la que se hizo.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Panamá sacó un decepcionante empate y el Mundial se aleja. Leer más
    • Traslado del aeropuerto de Albrook a Panamá Pacífico costaría más de $100 millones. Leer más
    • Pilotos de F-16 venezolanos que sobrevolaron buques de Estados Unidos ‘estarían actuando bajo amenazas de Maduro’. Leer más
    • Minsa ordena suspender el registro sanitario y el retiro del mercado de desodorantes y perfumes. Leer más
    • Auditoría integral de la mina de Cobre Panamá sería realizada por SGS Panama Control Services. Leer más
    • ‘Lose-lose situation’: el alto costo de decir sí o no a Washington. Leer más