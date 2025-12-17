Junta directiva de la SBP designa nueva presidencia en un contexto de crecimiento del crédito bancario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) designó a los directores Felipe Echandi Lacayo y David Davarro Palacios como presidente y secretario, respectivamente, para el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2025 y el 15 de diciembre de 2026, en un momento en que el sistema bancario panameño muestra señales de expansión sostenida del crédito y solidez financiera.

Las designaciones quedaron formalizadas mediante la Resolución SBP-JD-R-2025-00724 del 12 de noviembre de 2025. La Junta Directiva es el máximo órgano consultivo, regulador y de formulación de políticas generales de la SBP, con la responsabilidad de definir la interpretación y el alcance de las disposiciones legales y reglamentarias en materia bancaria.

El relevo en la directiva se produce en un contexto en el que la cartera crediticia neta del Centro Bancario Internacional (CBI) alcanzó los $100,088.9 millones a octubre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 5.5%, de acuerdo con el Informe de Actividad Bancaria (IAB) emitido por la propia SBP.

El crecimiento del crédito estuvo impulsado principalmente por la cartera externa, que aumentó 12.38% y totalizó $36,832.2 millones, mientras que la cartera interna registró un avance más moderado de 1.63%, con un saldo de $63,256.7 millones. Este desempeño confirma que el crédito continúa siendo el principal motor de expansión del activo bancario.

En materia de fondeo, los depósitos se consolidaron como la principal fuente de recursos del sistema, con un saldo total de $115,289.7 millones, un incremento de 5.91% frente a octubre de 2024. El crecimiento fue liderado por los depósitos externos, que aumentaron 10.21%, destacando los depósitos de particulares, impulsados por mayores saldos tanto en cuentas a la vista como de ahorro.

El informe también detalla que las nuevas colocaciones de crédito del Sistema Bancario Nacional sumaron $22,199 millones a octubre de 2025, un 5.2% más que en igual periodo del año anterior. La cartera de comercio concentró el mayor volumen de desembolsos, con un crecimiento cercano al 47% y un saldo de $10,530 millones, consolidándose como el principal destino del crédito nuevo.

A su vez, los activos netos del CBI alcanzaron los $160,378.3 millones, con un crecimiento interanual de 4.44%, en un entorno de mayor competencia regional por liquidez y condiciones financieras internacionales más exigentes.

La SBP destacó que, durante el periodo analizado, el sistema bancario mantuvo elevados niveles de liquidez y solvencia. El índice de liquidez legal y el índice de cobertura de liquidez (LCR) se ubicaron en 53.4%, mientras que el Índice de Adecuación de Capital (IAC) alcanzó 16.3%, niveles que superan ampliamente los mínimos regulatorios.

Con la nueva conformación de su directiva, la Superintendencia de Bancos de Panamá enfrenta el reto de continuar fortaleciendo la supervisión del sistema financiero, preservar la resiliencia del sector y acompañar un proceso de crecimiento del crédito que se da en un contexto regional e internacional cada vez más exigente.