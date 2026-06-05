Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá nombra a Víctor Mojica Caballero como nuevo Secretario Técnico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ejecutivo financiero con más de 25 años de experiencia internacional reemplazará a Abdiel Santiago, liderando un patrimonio soberano que supera los 3,000 millones de balboas.

La Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) oficializó el nombramiento de Víctor Mojica Caballero como su nuevo Secretario Técnico, cargo que ocupará formalmente a partir del próximo 15 de junio de 2026.

La designación marca una transición histórica para el fondo soberano panameño, tras la salida de Abdiel A. Santiago M., quien lideró la secretaría desde la creación de la institución en el año 2013.

De manera interina el cargo estaba siendo asumido desde diciembre pasado por Enrique Ho, actual gerente de Inversiones y Riesgos.

A través de un comunicado el FAP explica que el proceso de selección se desarrolló mediante una auditoría de talento internacional a cargo de una firma especializada en búsqueda de ejecutivos.

Abdiel Santiago, secretario técnico del FAP, saliente. Archivo

Destacan que la evaluación de los aspirantes se centró en la gestión de activos, el liderazgo en mercados financieros y el cumplimiento de estrictos estándares de gobernanza institucional.

Mojica Caballero cuenta con una trayectoria de un cuarto de siglo en la banca de inversión, mercados de capitales y gestión de activos dentro de entidades reguladas.

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En su historial profesional destacan roles directivos en corporaciones financieras de primer nivel, incluyendo firmas como UBS AG, Bladex, Multibank y Banco Pichincha. A nivel académico, el nuevo secretario es licenciado en Contabilidad y posee un MBA por la Universidad Santa María La Antigua (USMA), además de un Executive MBA en Banca y Finanzas otorgado por el INCAE Business School.

La Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) oficializó el nombramiento de Víctor Mojica Caballero. FAP

Mario R. Amaya, presidente de la Junta Directiva del FAP, respaldó la decisión, señalando que el perfil de Mojica Caballero ofrece una combinación de visión estratégica, reputación sólida y un entendimiento profundo de la dinámica de los mercados globales, elementos clave para la etapa operativa que inicia la institución.

Por su parte, el secretario técnico electo calificó el nombramiento como un honor y un reto de alta responsabilidad pública. Mojica Caballero destacó el rol fundamental del FAP para la estabilidad y el futuro económico de la nación, comprometiéndose a preservar la disciplina de inversión y la solidez institucional construida durante la última década.

El FAP gestiona actualmente un patrimonio neto que supera los $3,000 millones, consolidándose como un referente en América Latina en cuanto a transparencia, gobernanza y manejo técnico de fondos soberanos, destaca el informe.