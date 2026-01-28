Kast: ‘América Latina no está estancada por falta de ideas, sino por falta de carácter’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó que el principal problema de América Latina no es la falta de ideas, sino la falta de carácter para tomar decisiones e hizo un llamado a la acción y al liderazgo político regional durante su intervención en el Foro Económico Internacional 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la ciudad de Panamá.

“La situación de América Latina no admite eufemismos. No hemos estado estancados por falta de ideas, sino paralizados por falta de carácter”, sostuvo Kast, al señalar que, pese a décadas de diagnósticos y discursos, millones de ciudadanos continúan atrapados en la pobreza, la informalidad y la inseguridad, lo que calificó como “un fracaso político” de carácter transversal.

Durante su discurso, Kast insistió en la necesidad de una unidad regional basada en responsabilidad institucional y no en consignas ideológicas.

“Un presidente no administra una trinchera, un presidente lidera una nación”, afirmó, al relatar su reciente encuentro bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pese a sus diferencias políticas. “Si a Brasil le va bien, a Chile le va bien, y si a Brasil le va bien, a América Latina le va bien”, añadió.

Kast también abordó con dureza el avance del crimen organizado en la región, advirtiendo que se trata de una amenaza regional que no puede enfrentarse solo con discursos.

“Sin seguridad la democracia es una ficción, sin seguridad no hay inversión, no hay empleo y no hay futuro”, expresó, al reclamar cooperación efectiva entre países, control fronterizo real, inteligencia compartida y persecución financiera del crimen organizado.

En materia económica y social, Kast afirmó que la pobreza no se supera con relatos, sino con crecimiento e inversión, y advirtió que la desconfianza en las reglas del juego ha frenado el desarrollo regional.

“La pobreza no se supera con discursos, se supera con crecimiento y con inversión”, subrayó, al tiempo que señaló que América Latina cuenta con recursos, talento y una posición estratégica privilegiada, pero carece de confianza en sus instituciones.

Finalmente, Kast aseguró que su gobierno no esperará a que las crisis se profundicen y que desde el primer día buscará acuerdos amplios para mejorar la calidad de vida de las personas.

“Llegó la hora de dejar de administrar el fracaso”, concluyó, al destacar que la confianza será clave para devolverle la esperanza a los pueblos de la región.