Keila Martínez asume la dirección de la Agencia Panameña de Alimentos, tras la renuncia de Paz Rodríguez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Keila Yael Martínez Victoria fue designada como directora general encargada de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), tras la renuncia de Alberto Paz Rodríguez, quien ocupó el cargo por más de un año.

La designación se formalizó mediante el Decreto Ejecutivo N°18 del 29 de septiembre de 2025, emitido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y publicado en la Gaceta Oficial el lunes 13 de octubre.

Según el decreto, Martínez Victoria ejercerá el cargo hasta que el Órgano Ejecutivo nombre al titular definitivo.

Martínez Victoria es ingeniera agrónoma en desarrollo agropecuario y posee una maestría en ciencias agrícolas con énfasis en protección vegetal. Antes de esta designación, se desempeñaba como secretaria general de la APA.

Inició su carrera en 2003 en la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del MIDA, como ingeniera agrónoma. Posteriormente, ocupó cargos clave en la antigua Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), donde fue jefa de Puntos de Ingreso y directora nacional de Verificación para Alimentos Importados.

Por su parte, Paz Rodríguez presentó su renuncia “por motivos personales”, efectiva desde el 26 de septiembre.

Antes de dejar el cargo, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el presupuesto de la entidad para 2026, por un monto total de $4,361,322, de los cuales $4,261,322 corresponden a funcionamiento y $100,000 a inversión.