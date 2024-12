La Asamblea Nacional le tira tierra al país nuevamente

Servicio de deuda y recursos libres : Entre más nos cueste el servicio de la deuda de la República, menos recursos tendremos para gasto de operación e inversión. El servicio de los intereses de la deuda, según el MEF, consume cada año un monto mayor del presupuesto nacional. Algunos ejemplos para ilustrar: En 2019, los intereses de la deuda sumaban $1,022 millones anualmente. En 2023, los intereses sumaron $1,879 millones, y ya en octubre de 2024 sumaron $2,059 millones, estimándose que para fin de año 2024 sumarán al menos $2,400 millones. Esto no es de sorprender, ya que el gobierno anterior duplicó la deuda externa de Panamá de $25,000 millones a $50,000 millones. Los platos rotos no los pagó el gobierno anterior. Nos toca a el resto de los panameños asumir el compromiso de pagar en el futuro la total irresponsabilidad del gobierno anterior.

Inversión extranjera: Existe un axioma en finanzas que dice que cualquier inversión directa en un país debe rendir superior a la tasa de un bono soberano, es decir, la tasa que paga el país en emisiones internacionales. En el caso de Panamá, la tasa soberana a 10 años es de 6.30%. A esto hay que agregarle el riesgo del negocio, ya que un inversionista puede comprar un bono soberano de Panamá que rinde 6.30% y no tener el engorro y riesgo de contratar empleados, competir en el mercado, cobrar las ventas, etc. Esta prima de negocio puede oscilar entre 4.00% o más. Si el inversionista no alcanza el 10% o más de su inversión prevista, no invertirá. Cae de su peso que, entre más caro le cueste al país obtener recursos internacionales, más alto será el retorno esperado por un inversionista para invertir en Panamá, y menos inversión recibirá el país.