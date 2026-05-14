La Asep advierte sobre la venta de dispositivos de TV sin derechos autorizados

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) advirtió que la comercialización de dispositivos para canales de televisión solo se puede dar si los agentes económicos y particulares cuentan con los derechos autorizados por los proveedores de los canales de televisión.
La Asep indicó que se reforzó la reglamentación existente desde 2011, mediante la Resolución N. 21605-RTV del 30 de abril de 2026, la cual amplía el alcance de las directrices sobre la comercialización de receptores o dispositivos IPTV (TV Box, Android TV Box, TV Stick) que permitan el acceso a contenidos televisivos y canales sin la autorización de sus proveedores o titulares de los derechos de dichos contenidos.
La entidad destaca que los agentes económicos que comercializan y distribuyen equipos receptores IPTV en Panamá no podrán vender estos dispositivos con aplicaciones que brinden acceso a canales de televisión o contenidos televisivos, sin contar con la autorización de los proveedores de contenido.
Asimismo, se explica que el local comercial deberá limitar el acceso a contenido televisivo exclusivamente a aplicaciones de proveedores de contenido autorizados o de aquellas plataformas que cuenten con la debida licencia del titular.
La Asep afirmó que esta medida se tomó debido a reportes por parte de concesionarios del servicio de televisión pagada, quienes informan sobre la práctica de ciertos agentes económicos y particulares que han incurrido en otorgar accesos sin contar con los derechos de distribución correspondientes, a cambio de una contraprestación económica.
La entidad recordó que las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la resolución serán sancionadas por la Asep, sin perjuicio de las sanciones que pueda aplicar la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.