Panamá, 30 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    La Cámara de Comercio de Panamá Oeste renueva su Junta Directiva para el período 2025-2027

    Redacción de La Prensa
    La Cámara de Comercio de Panamá Oeste renueva su Junta Directiva para el período 2025-2027
    Juan Antonio Ledezma es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Panamá Oeste. Foto/Cortesía

    La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Panamá Oeste (CCIATPO) celebró la toma de posesión de su nueva Junta Directiva para el período 2025-2027, en un acto oficial realizado en La Chorrera.

    Juan Antonio Ledezma, abogado y socio fundador de Ledezma & Asociados, asumió la presidencia de la Cámara. Actualmente, también preside la Comisión Laboral del Consejo Nacional de la Empresa Privada y es miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo.

    Integrantes de la nueva directiva

    • Vicepresidenta: Elida Cecilia Campos

    • Secretaria: Surany Gómez Ayala

    • Tesorero: Bienvenido Gutiérrez

    • Directivos: Omar Sugasti, Betzaida Rodríguez, Rafael Torres y Mario Muñoz

    • Asesores: Leonel Olmos y Mario Zhong

    Durante la ceremonia, Ledezma reafirmó su compromiso de impulsar una agenda enfocada en la reactivación económica, la innovación empresarial, el fortalecimiento del sector agroindustrial y el desarrollo turístico sostenible de Panamá Oeste, bajo los principios del Estado de Derecho y la libre empresa.

    Al evento asistieron representantes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Ministerio de Comercio e Industrias, y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, así como las diputadas Yuzaida Marín y Patsy Lee, y el alcalde de La Chorrera, Eloy Chong. También participaron miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • ¿Quién administrará los nuevos puertos? El Canal de Panamá prepara licitación abierta. Leer más