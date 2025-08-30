La Cámara de Comercio de Panamá Oeste renueva su Junta Directiva para el período 2025-2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Panamá Oeste (CCIATPO) celebró la toma de posesión de su nueva Junta Directiva para el período 2025-2027, en un acto oficial realizado en La Chorrera.

Juan Antonio Ledezma, abogado y socio fundador de Ledezma & Asociados, asumió la presidencia de la Cámara. Actualmente, también preside la Comisión Laboral del Consejo Nacional de la Empresa Privada y es miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo.

Integrantes de la nueva directiva

Vicepresidenta: Elida Cecilia Campos

Secretaria: Surany Gómez Ayala

Tesorero: Bienvenido Gutiérrez

Directivos: Omar Sugasti, Betzaida Rodríguez, Rafael Torres y Mario Muñoz

Asesores: Leonel Olmos y Mario Zhong

Durante la ceremonia, Ledezma reafirmó su compromiso de impulsar una agenda enfocada en la reactivación económica, la innovación empresarial, el fortalecimiento del sector agroindustrial y el desarrollo turístico sostenible de Panamá Oeste, bajo los principios del Estado de Derecho y la libre empresa.

Al evento asistieron representantes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Ministerio de Comercio e Industrias, y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, así como las diputadas Yuzaida Marín y Patsy Lee, y el alcalde de La Chorrera, Eloy Chong. También participaron miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura.