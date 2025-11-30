La Cámara de Comercio llama a fortalecer la unidad nacional más allá del mes de la Patria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) dedicó el último artículo de la Cámara Opina del mes de noviembre, para hacer un llamado a fortalecer la unidad nacional más allá de la celebración de los días patrios, al subrayar que la construcción del país es un esfuerzo colectivo que debe sostenerse todos los días del año.

El gremio reconoció el papel de los estudiantes, educadores y padres de familia que participaron en los desfiles patrios, resaltando su disciplina, entusiasmo y compromiso con los valores cívicos.

El gremio destacó especialmente el desfile del 28 de noviembre en La Chorrera, donde fue abanderado y pudo presenciar la participación de más de 80 escuelas de todo el país.

Según la Cciap, esta demostración de unidad y esfuerzo conjunto evidencia que cuando la comunidad educativa trabaja alineada, “el resultado es admirable” y refleja el verdadero espíritu de la nación.

La Cámara también celebró la participación del Centro Educativo Bilingüe La Primavera, de Veraguas, en el Desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York, donde jóvenes panameños llevaron la música y la identidad nacional a un escenario internacional.

Para el gremio, este logro confirma que Panamá “tiene talento, tiene energía y tiene la capacidad de destacar donde quiera que vaya”.

El mensaje de la Cciap insistió en que la Patria no solo se celebra, sino que se construye diariamente con el trabajo de emprendedores, estudiantes, trabajadores, educadores, servidores públicos y cada ciudadano comprometido con el bienestar del país.

Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega

“Panamá lo tiene todo”, resaltó la Cámara, al tiempo que recordó que el progreso nacional avanza cuando hay diálogo, respeto y un enfoque compartido en el bien común.

Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena

Al cerrar noviembre, el gremio invitó a mantener vivo el compromiso cívico y a seguir trabajando por el Panamá que todos anhelan, más allá de los simbolismos y fechas patrias. “La Patria se impulsa todos los días”, reiteró la cámara, al tiempo de resaltar que cada panameño es parte esencial de ese esfuerzo colectivo.