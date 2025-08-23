Panamá, 23 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte

    La compañía DHL limita sus envíos de paquetes a Estados Unidos debido a los nuevos aranceles

    EFE
    La compañía DHL limita sus envíos de paquetes a Estados Unidos debido a los nuevos aranceles
    Foto referencial de aeronaves de DHL. Cortesía

    La empresa de servicios postales y de logística Deutsche Post DHL limita de forma temporal sus envíos de paquetes desde Alemania a Estados Unidos debido a los aranceles que entran en vigor a partir del 29 de agosto.

    Deutsche Post DHL informó en un comunicado de que sólo puede enviar a EUA paquetes de particulares que pueden ser declarados como regalo y cuyo contenido tiene un valor de hasta 100 dólares (unos 86 euros al cambio actual).

    Estos envíos están más controlados que antes para evitar su uso comercial.

    Los paquetes de particulares que superen este valor sólo pueden enviarse a partir del sábado a Estados Unidos como un envío rápido, que es más caro, y lo mismo ocurrirá para los paquetes de empresas a partir del próximo martes.

    Como la mayoría de los paquetes que envían personas particulares a EUA tiene un valor inferior a 100 dólares, los clientes particulares de DHL no se verán muy afectados por los nuevos aranceles en Estados Unidos y Puerto Rico.

    Los servicios postales austríacos Österreichische Post, los belgas bpost, los noruegos Bring y los suecos-daneses Postnord también han informado de que van a limitar sus envíos de paquetes debido a los aranceles.

    Hasta ahora Estados Unidos no imponía aranceles a las importaciones de mercancías con un valor inferior a 800 dólares (690 euros) pero a partir del 29 de agosto aplicará aranceles de entre 80 y 200 dólares por cada artículo (69 y 172 euros).

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aeropuerto de Albrook tendrá que ser mudado para dar paso a la gran estación del tren Panamá-David. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Dónde estarán las agroferias del IMA el 21 de agosto: horarios y sedes. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra leve disminución. Leer más
    • Línea 3 del Metro: el túnel bajo el Canal alcanza 38% de avance. Leer más
    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más