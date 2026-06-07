La crisis en Medio Oriente y el alza del combustible reducen a la mitad las ganancias de las aerolíneas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La IATA estima que las aerolíneas alcanzarán un beneficio de $23 mil millones en 2026, lo que equivale a la mitad de los $41 mil millones proyectados inicialmente. Para este año estiman que viajarán más de 5 mil 100 millones de pasajeros.

Las proyecciones económicas de las aerolíneas del mundo han cambiado radicalmente a raíz de las disrupciones del tráfico aéreo en Medio Oriente por el conflicto militar en la zona y el aumento del precio del petróleo que encareció de inmediato el costo del combustible de aviación.

Para este año, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estima que el beneficio de las aerolíneas se reducirá en cerca de la mitad de lo proyectado, además de pérdidas para las compañías del Medio Oriente.

Puntualmente la IATA señala que las aerolíneas obtendrán una ganancia neta de alrededor de $23 mil millones de este año, lo que significa una reducción a la mitad de lo que se había proyectado originalmente de $41 mil millones. Además, la ganancia estimada para ete año, estará 48% por debajo de los $45 mil millones que se habrían generado en 2025.

El reporte financiero presentado por el director general de la IATA, Willie Walsh en la 82° Asamblea General Anual en Río de Janeiro, estima que el margen neto de ganancia se situaría en 2.0% en 2026, aproximadamente la mitad del 3.9% previsto anteriormente. También es menos de la mitad del 4,2% estimado para 2025.

Las utilidades operativas de las aerolíneas podrían alcanzar los $48 mil millones, un descenso de 37.2% con respecto a los $76 mil 400 millones reportados en 2025.

Willie Walsh, director general de la IATA dio un repaso de los desafíos que tienen las aerolíneas. Cortesía IATA

Los ingresos totales de la industria alcanzarían los $1,165 millones de millones en 2026, un aumento de 9.4% respecto a los $1,065 millones de millones de 2025.

Este año las aerolíneas tendrán menos ganancias por pasajero transportado, con un estimado de $4.50, frente a los $9.10 alcanzados en 2025.

Pese al panorama sombrío en materia financiera, se prevé un aumento histórico de la demanda de pasajeros con alrededor de 5 mil 100 millones de viajeros usando el transporte aéreo para hacer turismo, asistir a eventos y congresos y visitar a sus familiares alrededor del mundo.

“Cuando estalló la guerra en Oriente Medio en marzo, los precios del petróleo se dispararon y los del combustible para aviones se dispararon. En consecuencia, prevemos que el precio promedio del combustible para aviones aumentará un 70% interanual. Esto supondrá un incremento de $100 mil millones en la factura colectiva de combustible este año de las aerolíneas”, advirtió Walsh.

“Los precios más altos significan que nuestro costo de combustible ha pasado del 25% del gasto total a aproximadamente el 30%. Pero sabemos que siempre tendremos estos desafíos, y las aerolíneas han aprendido a ser resilientes”, agregó Luis Gallego, CEO de IAG y Presidente de la Junta Directiva de la IATA 2025-2026.

Luis Gallego, CEO de IAG y Presidente de la Junta Directiva de la IATA 2025-2026. Cortesía IATA

Precisó que lo positivo es que la crisis llega en momentos en que la demanda de pasajeros está fuerte y se mantiene, a pesar de que las aerolíneas están subiendo las tarifas para hacer frente a la situación.

El CEO de IATA señala que este año el tráfico de pasajeros crecerá pero a un menor ritmo, alrededor de 2.1% y el de carga en apenas 0.7%.

El reporte de la IATA detalla que las aerolíneas de América Latina registrarán una desaceleración de sus resultados financieros en 2026 con una ganancia que pasará de los $1,900 millones que se estimaron para 2025 a $1,200 millones en 2026, mientras que el margen neto se reducirá de 3.8% a 2.1%.

Aunque la demanda de pasajeros en la región latinoamericana seguirá creciendo a un ritmo de 5%, las compañías enfrentarán presiones por la depreciación de varias monedas de la región, mayores costos de financiamiento y el impacto del alza de los precios del combustible.

Según IATA, estas condiciones limitarán la capacidad de las aerolíneas para absorber choques económicos e invertir en la expansión de flotas y rutas, lo que podría traducirse en una desaceleración más marcada del crecimiento, aunque la demanda se mantendría en terreno positivo.