La deuda pública de Panamá sigue en alza y alcanzó los $59,349 millones en diciembre de 2025

El saldo de la deuda pública total de Panamá cerró diciembre de 2025 en $59,349 millones, lo que representa un incremento de $444.7 millones, equivalente a un aumento mensual de 0.7%, en comparación con noviembre, cuando se ubicaba en $58,904 millones, según el informe de financiamiento público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El aumento estuvo impulsado principalmente por nuevos desembolsos de deuda, encabezados por un préstamo por $483.5 millones con el banco japonés SMBC, denominado en yenes, así como un financiamiento por $350 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A ello se sumó la emisión de una Nota del Tesoro por $266 millones, con vencimiento en 2030 y una tasa cupón de 5.0%, además de un desembolso de $125.3 millones en Letras del Tesoro.

Deuda pública a diciembre de 2025. MEF

Durante diciembre, los bonos internacionales más líquidos de Panamá registraron un aumento en sus precios, reflejando una disminución promedio de 13 puntos básicos en sus rendimientos frente al mes anterior. Un comportamiento similar se observó en los instrumentos de deuda local, cuyos rendimientos bajaron en promedio 14 puntos básicos, lo que sugiere una percepción de menor riesgo por parte de los inversionistas .

Desde diciembre del 2019 hasta diciembre del 2024, la deuda pública creció en $22,718 millones, lo que representó un aumento de 73% en tan solo 5 años hasta llegar a $53,737 millones.

Para el presidente de la República, José Raúl Mulino, el crecimiento de esta deuda “es el dinero equivalente, por ejemplo, a 11 puentes sobre el Canal, o a 48 hospitales del Niño, o a 62 plantas potabilizadoras como la de Jaguar. Nada de eso fue hecho. Una verdadera vergüenza nacional”, subrayó en su informe a la Nación el pasado 2 de enero.

En la práctica, este aumento significa que el Estado panameño continúa financiando parte de sus compromisos mediante endeudamiento. Aunque se realizan pagos de capital e intereses, los nuevos préstamos y emisiones siguen superando esos desembolsos, lo que mantiene la deuda pública en una trayectoria ascendente.