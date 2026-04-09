La economía de Panamá pierde ritmo y el Banco Mundial advierte riesgos por la deuda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El organismo indica que el producto interno bruto del país, crecerá este año a una tasa de 3.9% menor a la estimada en enero de 4.1% y advierte sobre un dinamismo más lento en la región.

La economía panameña, resultado de la producción de bienes y servicios en el país y que se refleja en el día a día de la población mediante empleo y recursos disponibles, está siendo impactada por factores externos como el alza de los precios del combustible, lo que genera una perspectiva menos alentadora que a inicios del año.

Así lo señala el Banco Mundial, que revisó levemente a la baja las perspectivas de crecimiento del producto interno bruto del país.

En enero, el organismo multilateral había estimado una tasa de crecimiento de 4.1%, pero este miércoles indicó que el PIB seguirá siendo positivo, aunque a una tasa menor, de 3.9% para este año y 4.1% para 2027.

William Maloney, economista jefe del Grupo Banco Mundial para América Latina y el Caribe, expresó que persiste la preocupación por el manejo y la dinámica de la deuda de Panamá, así como por la sostenibilidad de la inflación.

Al cierre de febrero, la deuda de Panamá superó la barrera de los $60,000 millones, lo que presiona el manejo fiscal del país por el peso que tiene sobre la economía y la necesidad de generar más ingresos para reducir el déficit o la falta de recursos para cubrir el gasto.

Aunque reconoce que el país es uno de los que ha podido aprovechar su situación económica en medio del conflicto internacional, principalmente por su posición logística vinculada al Canal, no deja de preocupar el efecto que pueda tener sobre la inflación y el manejo de la deuda.

Admitió que la crisis en el Medio Oriente podría tener un impacto con un posible incremento de los tránsitos del Canal de Panamá; sin embargo, al mantenerse la incertidumbre global, es difícil prever el efecto real en el corto y largo plazo.

El Banco Mundial advirtió que este año la región de América Latina y el Caribe experimentará un crecimiento más lento de lo habitual, debido a la incertidumbre mundial y a la debilidad de la inversión.

Específicamente, se proyecta que la economía regional crecerá 2.1% este año, por debajo de lo estimado en enero (2.4%). Para 2027, el crecimiento se proyecta en 2.4%.

El organismo alertó: “Las perspectivas moderadas reflejan un entorno macroeconómico desafiante, en el que los elevados costos de endeudamiento, la débil demanda externa y las presiones inflacionarias derivadas de la incertidumbre geopolítica frenan la inversión privada y la creación de empleo”.

Buques en transito por el Canal de Panamá. LP / Alexander Arosemena

En otras palabras, el organismo prevé un mayor aumento de los precios de bienes y servicios, lo que presionará el poder adquisitivo de la población y reducirá el ritmo de creación de nuevos empleos.

Asimismo, advierte que el gasto de los consumidores continúa apoyando el crecimiento, aunque de manera modesta.

El Banco Mundial añadió: “La inversión sigue siendo débil, ya que las empresas se muestran cautelosas ante un entorno externo difícil, en el que se espera que las tasas de interés mundiales se mantengan elevadas, el crecimiento en las economías avanzadas y en China se desacelere, y la incertidumbre en la política comercial persista”.

A esto se suman las tensiones geopolíticas, incluido el conflicto en el Medio Oriente, que han agravado el panorama al elevar los precios de la energía e introducir riesgos inflacionarios que podrían retrasar la flexibilización monetaria.

Estos factores ejercen una presión adicional sobre gobiernos que ya operan bajo estrictas restricciones fiscales.

Maloney también indicó que la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos ha tenido, en el último año, un impacto variado según el país. Señaló que economías como México se vieron más afectadas, mientras que en el resto de la región el efecto ha sido más moderado.