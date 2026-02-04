La formalización de pescadores y marinos con licencia creció en un 7.3% durante el 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un incremento del 7.3 % en la emisión de licencias de marino de aguas nacionales permitió que de pescadores, operadores de lanchas y marinos regularizaran su actividad laboral en 2025.

Entre enero y diciembre de 2025, la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), emitió 5,372 licencias, superando las 5,008 otorgadas en 2024. Este crecimiento refleja una mayor incorporación de trabajadores del sector marítimo a la formalidad, permitiéndoles ejercer su labor de manera legal, segura y conforme a las regulaciones vigentes.

El programa también tuvo un impacto directo en la seguridad laboral y la prevención de riesgos. Durante 2025, 6,633 personas recibieron capacitación obligatoria en seguridad marítima, técnicas de supervivencia personal, primeros auxilios y prevención de incendios, conocimientos esenciales para reducir accidentes y proteger la vida humana en el mar.

Las licencias otorgadas —marinero, operador de lancha de segunda clase y patrón de pesca de segunda clase— habilitan la operación de embarcaciones menores de hasta 12 metros de eslora, un segmento clave para la pesca artesanal y el transporte local, contribuyendo a mejorar las condiciones laborales y los ingresos del sector.