La IA podría aportar $4,200 millones a Panamá hacia 2030

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un informe de McKinsey precisa que Panamá podría beneficiarse de las nuevas tecnologías y la automatización sin reemplazar empleos.

La adopción de nuevas tecnologías como Inteligencia Artificial y la automatización de procesos, tiene el potencial de generar en América Latina y el Caribe $450 mil millones en impacto económico, lo que podría traducirse en el caso de Panamá a $4 mil 200 millones hacia el 2030, según el nforme del McKinsey Global Institute, Agentes, robots y nosotros: cómo la IA redefine el trabajo y las habilidades en América Latina.

Aunque el ingrediente tecnológico será clave, el estudio indica que las habilidades humanas seguirán siendo relevantes y no se espera un reemplazo de los empleos con la IA, sino un complemento para mejorar la productividad y los tiempos de procesos de las tareas y labores.

"La mayoría de las habilidades humanas perdurarán, aunque se apliquen de forma diferente. Aproximadamente el 66% de las habilidades que buscan los empleadores latinoamericanos hoy en día se utilizan tanto en trabajos automatizables como no automatizables", indica McKinsey al precisar que se trata de utilizar la IA como una herramienta de colaboración sin reemplazar los empleos, al menos a corto plazo.

Uno de los hallazgos del informe que analizó 15 países latinoamericanos entre ellos Panamá, es que 57% de las horas de trabajo actuales podrían automatizarse teóricamente utilizando las tecnologías existentes como agentes (39%) y mediante robots el 18%.

Impacto económico de la adopción de la IA y la automarización según McKinsey.

Se resalta que en economías orientadas a los servicios, como el caso de Costa Rica y Panamá, los agentes con inteligencia artificial podrían desempeñar un papel más importante para automatizar procesos de atención.

Mientras que en economías más grandes y diversificadas, como Brasil y México, los agentes y robots podrían avanzar conjuntamente; y economías como Bolivia, Ecuador y Honduras, donde la agricultura representa una mayor proporción del empleo.

El informe de McKinsey revela que la tasa de adopción en Latinoamérica de agentes habilitados con Inteligencia Artificial es considerablemente menor que en las economías avanzadas, con un 14% frente al 27% en Estados Unidos y el 25% en Europa.

“Una de las razones es económica. Los salarios más bajos reducen el incentivo para automatizar, ya que la tecnología sigue siendo más cara en relación con la mano de obra que reemplazaría. Los países con mayores costos laborales suelen tener argumentos económicos más sólidos para la adopción de la tecnología”.

Además, el informe indica que en el caso de Panamá, los sectores con mayor peso dentro de ese potencial de uso de la IA y de la automatización serían agricultura, silvicultura, pesca y caza, seguido por comercio minorista y mayorista, apoyo administrativo y gobierno, y servicios educativos.

También aparecen oportunidades en construcción, alojamiento y servicios de comida, aunque con una participación menor. Esto refleja que, para Panamá, el impacto de la IA no estaría concentrado únicamente en áreas tecnológicas, sino en actividades productivas y de servicios donde la automatización puede mejorar procesos, eficiencia operativa y toma de decisiones.

Habilitades que buscan las empresas

El informe de McKinsey indica que los empleadores latinoamericanos ya están modificando los perfiles profesionales que buscan para la contratación de personal.

Entre finales de 2023 y finales de 2025, la demanda de habilidades relacionadas con inteligencia artificial aumentó más que cualquier otra categoría.

Las personas que tienen conocimiento en AI fluency que es la capacidad de utilizar, gestionar y crear con herramientas de inteligencia artificial tuvieron más opciones en el mercado laboral y la demanda creció 11 veces en apenas dos años.

Estas habilidades se requieren no solo en puestos de tecnología, también en profesiones creativas, administrativas, comerciales y de servicios.

“El verdadero impacto de la inteligencia artificial no dependerá únicamente de comprar o instalar nuevas tecnologías, sino de la capacidad de las organizaciones para rediseñar sus procesos de trabajo alrededor de las fortalezas complementarias de las personas, los agentes inteligentes y los robots”, recalca el informe.

Capacitar al personal en esas tecnologías será clave para que las empresas crezcan en los próximos años.