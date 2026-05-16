La industria de cruceros busca personal en Panamá, conozca los requisitos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El capitán Demóstenes Sánchez afirma que el inglés es el principal requisito para acceder a empleos que pagan desde $1,100 mensuales en áreas como hotelería, cocina y entretenimiento dentro de los cruceros.

La industria de cruceros se perfila como una alternativa real frente al desempleo en Panamá, que actualmente alcanza el 10.4%, con una informalidad cercana al 47% de la población económicamente activa. Así lo destacó el capitán Demóstenes Sánchez, quien aseguró que las líneas de cruceros están generando miles de vacantes a nivel mundial, especialmente en áreas de hotelería, gastronomía y entretenimiento.

Sánchez explicó que solo la empresa Carnival Cruise Line, “genera aproximadamente 30 mil empleos cada seis meses”, debido a que cada embarcación requiere entre 1,000 y 2,000 tripulantes.

Añadió que la industria de cruceros supera los 300 buques operando globalmente y produce entre 300 mil y 400 mil empleos directos a bordo, mientras que el impacto total alcanza 1.8 millones de plazas en el mundo.

“El inglés es esencial, es obligatorio; las entrevistas son en inglés”, subrayó Sánchez al referirse a los requisitos para trabajar en los cruceros.

Indicó que el principal “cuello de botella” para los panameños ha sido el dominio del idioma, por lo que instó a fortalecer la enseñanza del inglés en cursos técnicos, universidades y centros de formación. Además del idioma, mencionó como claves la adaptabilidad, el trabajo en equipo y la disposición para aprender.

Demóstenes Sánchez, capitán. LP/Elysée Fernández

En cuanto a salarios, detalló que las posiciones básicas, como ayudante general, inician alrededor de 1,100 dólares mensuales, mientras que áreas como housekeeping, cocina o bartender pueden alcanzar entre 1,500 y 1,600 dólares, sin incluir propinas. “Hay posiciones donde la propina en un día puede ser casi el salario mensual”, afirmó.

El capitán panameño destacó además que actualmente hay cerca de 200 oficiales panameños ocupando posiciones senior en cruceros internacionales. A su juicio, la experiencia laboral en estas compañías no solo abre oportunidades económicas, sino que también permite “internacionalizar al panameño” y traer posteriormente ese conocimiento y estándares de servicio al país.