La industria marítima internacional volverá a mirar hacia Panamá en 2027

Líderes de la industria marítima se reunirán por segunda vez en Panamá, cuando en mayo de 2027 se realice la Maritime Convention of the Americas, informó la Cámara Marítima de Panamá.

El gremio adelantó que se da inicio a una nueva etapa bajo el concepto Welcome on Board, que es una invitación abierta a empresas, autoridades, inversionistas, organizaciones internacionales y líderes de la actividad.

La Cámara Marítima de Panamá destacó que la convocatoria surge tras los resultados logrados durante la primera edición de la Maritime Convention of the Americas, celebrada los días 7 y 8 de mayo de 2026 en la capital panameña.

El encuentro de 2026 reunió a 1,330 participantes provenientes de 33 países, generando alrededor de 800 reuniones de negocios B2B y unos $18 millones en oportunidades comerciales.

La convención de 2026 reunió en nuestro país a algunas de las principales figuras de la industria marítima internacional, entre ellas Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional; Thomas Kazakos, secretario general de la International Chamber of Shipping; David Loosley, secretario general y CEO de BIMCO; Tim Wilkins, managing director de INTERTANKO; Paul Pathy, presidente de BIMCO, así como armadores, operadores, autoridades y representantes de organizaciones marítimas de alcance global.

La Cámara Marítima informó que la Maritime Convention of the Americas representa una plataforma estratégica para generar negocios, atraer inversión, fortalecer alianzas, promover los servicios marítimos y logísticos de Panamá y conectar al clúster nacional con los principales actores de la industria internacional.

De igual manera, se resalta que la edición de 2027 buscará ampliar esa propuesta de valor, incorporando mayor participación internacional, nuevas delegaciones, más oportunidades de conexión comercial y una agenda orientada a los grandes retos y oportunidades que enfrenta actualmente la industria marítima, portuaria y logística.

“Queremos que el MCA siga creciendo como una plataforma donde Panamá no solamente hable de su posición geográfica, sino que demuestre su capacidad para generar negocios, atraer inversión, ofrecer servicios especializados y liderar conversaciones relevantes para el futuro de la industria”, resalta en un comunicado la Cámara Marítima de Panamá.