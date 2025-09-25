La institucionalización asegura que las empresas familiares trasciendan generaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el conversatorio “Fortaleciendo la familia empresaria”, organizado por EFG, Familias Empresarias de Panamá, Alessi Joyeros, Valor Humano, Isuzu y La Prensa, líderes empresariales y expertas en gobernanza coincidieron en que el futuro de la economía regional depende en gran medida de la capacidad de las empresas familiares para profesionalizarse sin perder su esencia.

El evento generó un espacio de diálogo sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrentan las compañías familiares en el país.

Wiston Uzcátegui, consultor de empresas familiares y presidente de la junta directiva de la organización sin fines de lucro Familias Empresariales de Panamá, quien moderó el foro, destacó la necesidad de que las empresas familiares se institucionalicen para transcender.

“La supervivencia de las empresas familiares está fuertemente vinculada a su capacidad de institucionalizar la gestión y el gobierno”.

Uzcátegui subrayó que las empresas familiares representan más del 80% del tejido económico en América Latina, y advirtió que la falta de institucionalización puede reducir hasta en un 20% su valor al momento de una venta.

Marisol Arcia, socia directora de PwC Interaméricas, precisó que en el mundo las pequeñas empresas epresentan el 70% del producto bruto a nivel global.

Y además según la encuesta de empresas familiares a nivel global, el 12% de estas compañías familiares tienen 12 puntos arriba de los que son grupos corporativos en nivel de confianza; pero este nivel no va de la mano en cómo se proyectan y como vislumbran su futuro en cuanto a crecimiento y viabilidad.

Arcia recordó además un patrón recurrente en Panamá sobre las empresas familiares es que “la primera generación funda, la segunda la hace crecer y la tercera la vende”.

Relató que ha acompañado durante décadas a empresas íconos panameñas, muchas de las cuales han terminado vendiéndose. “Cada vez que se vendía una de esas empresas panameñas grandes era como un dolor, como si uno también fuera dueño, porque eran muchos años de relación”, expresó.

Por su parte, Fanny Márquez, CEO de Grupo Car Rental Services, resaltó desde su experiencia el rol del liderazgo femenino en la sostenibilidad empresarial: “El 70% de los puestos claves en mi empresa son ocupados por mujeres, por pura meritocracia”. Añadió que “en las empresas familiares no solo gestionamos palancas estratégicas para crecer, también gestionamos emociones”.

Márquez también resaltó que “negociar es un arte, y ser mujer ha sido más una ventaja que una desventaja”. Recalcó que en las empresas es fundamental la diversidad para que sean exitosas.

Gaby Aued, CEO de Tecnasa, compartió su experiencia en la sucesión generacional: “Tecnasa es el primogénito varón de mi papá; jamás me hubiese dado la posición si no demostraba resultados”.

Insistió en que el liderazgo en una empresa familiar se gana día a día: “Dentro de la empresa familiar tienes una oportunidad, pero debes trabajar igual o más que los demás”.

Aued resaltó igualmente que ha tenido la fortuna de vivir en varios países lo que le permite tener una visión más amplia sobre la diversidad, la cultura y conocer distintas formas de pensar de las personas para integrarse en un trabajo conjunto en la empresa.

“He vivido en siete países con culturas distintas; la clave es crear un sentido de pertenencia único en toda la región”.

Igualmente, resaltó la importancia de estar comprometidos con la empresa para que pueda tenerse éxito y crecer.

Desde la perspectiva legal, Mónica Randino, abogada de Sucre Arias Reyes, alertó sobre la falta de planificación sucesoria: “Lo que más detiene a las familias empresarias es reconocer que necesitan ayuda y delegar”.

Destacó que la pandemia marcó un punto de inflexión: “Fue cuando más me buscaron para revisar testamentos y pólizas de vida”.

El foro, organizado por Familias Empresarias de Panamá, dejó claro que las empresas familiares no solo siguen vigentes, sino que son pilares de la economía. Pero también enfrentan retos urgentes: institucionalizar su gestión, planificar la sucesión y mantener el equilibrio entre familia, propiedad y empresa.