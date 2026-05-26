La inteligencia artificial ya está decidiendo quién consigue empleo en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Buscar trabajo en Panamá ya no depende únicamente de una entrevista o de entregar una hoja de vida. Ahora, la inteligencia artificial también participa en el proceso y, en muchos casos, decide qué candidatos avanzan y cuáles quedan descartados antes siquiera de hablar con un reclutador.

Así lo explicó Karlina Juliao, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), al detallar cómo ha cambiado el mercado laboral y la forma en que las empresas están seleccionando talento.

La funcionaria explicó que muchas compañías privadas y reclutadores utilizan actualmente programas automatizados conocidos como ATS (Applicant Tracking Systems), herramientas diseñadas para leer, clasificar y filtrar hojas de vida antes de que lleguen a manos humanas.

Eso significa que un currículum mal estructurado, sin palabras clave o con información incompleta puede quedar descartado automáticamente.

“Ya no estamos en esos tiempos donde uno iba empresa por empresa entregando hojas de vida impresas”, comentó.

Según Juliao, la nueva bolsa de empleo del Mitradel ya incorpora inteligencia artificial para conectar automáticamente a los buscadores de empleo con las vacantes disponibles.

“La bolsa ahora es más moderna, más práctica y también cuenta con inteligencia artificial”, indicó.

El sistema funciona mediante un “automatch”, en el que la plataforma analiza los perfiles registrados y los relaciona con las necesidades de las empresas.

Durante la entrevista, Juliao reveló que una de las tareas que realiza el Mitradel en sus programas de empleabilidad es enseñar a los candidatos cómo adaptar sus hojas de vida al mercado laboral digital actual.

Y los errores, asegura, son más comunes de lo que parecen.

“Hemos visto hojas de vida sin número de contacto o con correos poco profesionales”, contó. Como ejemplo, mencionó casos de correos electrónicos informales que pueden afectar la percepción de los reclutadores.

Además, la entidad reconoce que las empresas están demandando cada vez más perfiles vinculados a tecnología.

Entre las áreas con mayor crecimiento aparecen análisis de datos, big data, inteligencia artificial y puestos relacionados con IT, aunque Juliao aclaró que todavía existe demanda en otras profesiones y oficios.

El cambio también ha modificado la manera en que el Estado conecta a los trabajadores con las empresas.

El Mitradel asegura que está dejando atrás las ferias de empleo masivas para apostar por “reclutamientos focalizados”, procesos más personalizados donde las empresas especifican exactamente qué perfil necesitan y el ministerio filtra previamente a los candidatos.

“No creemos en largas filas”, afirmó Juliao.

La funcionaria considera que el reto actual ya no es solamente conseguir vacantes, sino preparar a las personas para competir en un mercado laboral cada vez más tecnológico y automatizado.