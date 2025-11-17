La inversión global en transición energética llega a 2.4 millones de millones de dólares en 2024

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La inversión global en la transición energética alcanzó en 2024 una cifra récord de 2.4 millones de millones de dólares (trillón en inglés), con un crecimiento anual del 20%, según un informe publicado este lunes por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena).

El sector de energías renovables, no obstante, muestra señales de enfriamiento y registró un aumento anual del 7.3%, muy por debajo del 32% registrado el año anterior, llegando a 807,000 millones de dólares, según el informe divulgado en la cumbre climática de la ONU, la COP30, en la ciudad brasileña de Belém.

El resto de inversiones se refieren a sectores como redes eléctricas, almacenamiento de energía, vehículos eléctricos y eficiencia energética.

China es el líder indiscutible de la inversión en renovables, con el 44% de la inversión global y el conjunto de los países desarrollados sumó un 34%, con la Unión Europea y Estados Unidos al frente de estos flujos de capital.

El director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), Francesco La Camera, habla durante una entrevista con EFE este jueves en el Centro de Convenciones Hangar, en Belém (Brasil). EFE/Andre Borges

América Latina representa un 5.4% de las inversiones. El 81% de las inversiones regionales están concentradas en Brasil.

El documento alerta de la creciente concentración de las inversiones en China y en los países desarrollados, lo que se debe a que cuentan con mercados financieros más profundos y con un menor riesgo país.

En contraste, las economías emergentes afrontan costes de capital elevados, limitaciones fiscales y vulnerabilidad a la deuda, factores que restringen su capacidad para atraer inversión energética a gran escala.

El director general de Irena, Francesco La Camera, afirmó que la transición avanza “a dos velocidades” y que dado que la mitad de inversiones se realizan con financiación a costes de mercado, se puede agravar los riesgos financieros en países vulnerables".

El informe también examina las cadenas de suministro y señala que desde 2018, China ha absorbido el 80% de la inversión mundial en manufactura de tecnologías solares, eólicas, baterías e hidrógeno.

Entre otros puntos, destaca que en 2024 la inversión global en fábricas cayó un 21%, arrastrada por el descenso en la manufactura solar, aunque la inversión en plantas de baterías casi se duplicó hasta 74,000 millones de dólares, impulsada por la demanda de redes eléctricas, vehículos eléctricos y centros de datos.