La licitación de Isla Margarita será ‘abierta a todos los competidores’, prometió Mulino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El próximo operador del puerto de Isla Margarita, en Colón, será seleccionado a través de un acto público internacional “abierto a todos los competidores”, durante los primeros meses del año 2026, anunció el presidente José Raúl Mulino.

El gobernante pronosticó que la licitación atraerá “a los mejores” y, en ese sentido, ya ha sostenido conversaciones con “importantes administradores y dueños de puertos de clase mundial”. No precisó cuáles son las compañías con las que se han dado esos acercamientos.

El pasado lunes, Mulino ordenó la expropiación de 41 fincas en Isla Margarita, propiedad de Panama Colon Container Port (PCCP), sociedad que desde 2013 tenía dos concesiones de fondo de mar para el desarrollo de un puerto y un patio de contenedores. En abril pasado, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) canceló ambas concesiones —como también lo hizo en junio de 2021, aunque luego se retractó y las extendió hasta el año 2042— ante los reiterados incumplimientos de PCCP: atrasos en el cronograma de desarrollo de la obra; mora en el pago de cánones y tarifas, y fianzas vencidas, entre otras anomalías acreditadas en inspecciones de la AMP y auditorías de la Contraloría.

Las dos concesiones son adyacentes a las fincas ahora expropiadas.

“El otro día la sobrevolé. Ahí no ha pasado nada. Desde el gobierno de [Guillermo] Endara [1989-1994], Isla Margarita viene sonando, y no para bien. Ahora la Nación es propietaria de todo”, dijo Mulino este jueves en Santiago, durante su conferencia de prensa semanal.

“Siempre había una rosca, un negociado, un chino más maleante que el otro, comiéndose entre sí, pero no desarrollaban el puerto ni mucho menos la concesión”, agregó.

“La nación es propietaria de los terrenos en Isla Margarita, Colón”, anunció el presidente José Raúl Mulino, para iniciar una licitación internacional abierta.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/tgrCNp7nVc — La Prensa Panamá (@prensacom) October 23, 2025

Los propietarios originales de PCCP eran unos empresarios de Hong Kong. Eso cambió en 2021, cuando ingresó un grupo de inversionistas de Bahamas a través de la sociedad Notarc Port Investment LLC. Este grupo mantiene un litigio con Landbridge Port Services (Hong Kong) Ltd., empresa que reclama la titularidad del 51% de las acciones de PCCP en tribunales de Delaware (Estados Unidos) y Panamá.

De hecho, sobre las fincas expropiadas por la Nación ya pesaba, desde junio pasado, un embargo como parte de una demanda civil que presentó Landbridge contra PCCP.

Mulino reconoció que el “apetito” por la concesión de Isla Margarita es enorme.

“Es la última que queda en ese sector de la entrada del Canal, en el lado atlántico, a un costado de la que ya tiene la empresa Evergreen”, remarcó.

Agregó que ha solicitado a la AMP la elaboración de los términos y condiciones de la licitación, “que espero se realice de manera internacional, abierta a todos los competidores, en los primeros meses de 2026”.

De hecho, a la conferencia de prensa en Santiago, Mulino llegó en un vehículo en el que también viajaba el administrador de la AMP, Luis Roquebert.