La Lotería habilita sistema y amplía plazo para el pago de premios de la Lotto y el Pega 3

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La institución reprogramó las fechas de vencimiento de los tiquetes vigentes para subsanar los retrasos causados por la desconexión unilateral de la plataforma operativa.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó este miércoles que desarrolló e implementó un sistema tecnológico propio para procesar los desembolsos pendientes a los compradores de los productos Lotto y Pega 3.

La institución explicó que la medida busca solucionar las complicaciones operativas y los retrasos severos surgidos tras la desactivación de la plataforma oficial por parte de la empresa proveedora del servicio.

El informe señala, además, que para salvaguardar los derechos de los usuarios y garantizar la entrega de los fondos, la administración de la LNB extendió formalmente los plazos de caducidad de todos los boletos premiados correspondientes a los sorteos que se encontraban activos.

Reprogramación de caducidad de Lotto y Pega3. LNB

Fin de la Lotto

La LNB ordenó suspender de manera inmediata la venta y distribución de Lotto y Pega 3 el pasado martes 21 de abril de 2026, justo después de celebrarse el último sorteo de esa noche, luego de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad absoluta de la Adenda N.5 del contrato suscrito entre el Estado y la multinacional Scientific Games LLC.

El tribunal determinó que la extensión de los servicios para operar la lotería electrónica se otorgó de forma directa, omitiendo la licitación pública obligatoria.

La Lotería informó que tras el cese forzado de la actividad comercial, la firma proveedora Scientific Games LLC procedió a apagar e interrumpir el acceso a sus servidores de forma unilateral. Esta desconexión bloqueó los canales automatizados de validación, imposibilitando que las agencias y los billeteros gestionaran de forma regular el pago de los saldos acumulados y los premios vigentes.

Ahora, con el despliegue de este software independiente, las autoridades de la LNB señalan que esperan asumir el control total de la base de datos disponible para mitigar el impacto financiero sobre los jugadores favorecidos y normalizar los flujos económicos en las agencias del país.