Panamá, 17 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Escasez de combustible

    La minera canadiense Sherritt para sus operaciones en Cuba por el asedio petrolero de Estados Unidos

    EFE
    La minera canadiense Sherritt para sus operaciones en Cuba por el asedio petrolero de Estados Unidos
    Estados Unidos mantiene restricciones al suministro de petróleo a Cuba. EFE

    La minera canadiense Sherritt, una de las mayores inversiones extranjeras en Cuba, anunció este martes la suspensión de sus operaciones en la isla por la falta de combustible derivada del asedio petrolero de Estados Unidos.

    La empresa, que extrae níquel y cobalto en Cuba, indicó en un comunicado que “prevé pausar sus operaciones mineras y poner en modo de espera la planta de procesamiento durante la próxima semana” y que aprovechará el parón forzado para realizar tareas de mantenimiento.

    Agregó que Sherritt ha sido notificada por las autoridades cubanas de que “las entregas de combustible planificadas para (la planta de) Moa no van a cumplirse y que por el momento se desconoce la fecha para retomar las entregas”.

    Indicó asimismo que su refinería de níquel y cobalto en Alberta (suroeste de Canadá) tiene materia prima acumulada para proseguir con sus operaciones con normalidad hasta mediados de abril.

    La minera canadiense avanzó que, cuando tenga una “mayor certeza sobre la cadena de suministro y el calendario para retomar completamente las operaciones” en Moa, actualizará sus previsiones empresariales para el conjunto de 2026.

    Sherritt ya había advertido en enero de las “adversas condiciones operativas” en Cuba unos días antes de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmase una orden ejecutiva que amenazaba con aranceles a quienes suministrasen petróleo a la isla.

    La empresa indicó entonces que en el conjunto de 2025 su producción de níquel y cobalto en Cuba quedó muy por debajo tanto de los resultados de 2024 como de las previsiones de negocio al inicio del ejercicio.

    Pero el bloqueo petrolero de Estados Unidos ha supuesto un salto cualitativo en las dificultades de Sherritt y otras empresas internacionales para operar en la isla.

    La presión estadounidense está paralizando progresivamente la economía, que se encontraba ya en una situación muy precaria tras seis años de grave crisis, con escasez de bienes básicos (alimentos, combustibles, medicinas), elevada inflación con decrecimiento, dolarización, prolongados apagones diarios y una migración masiva.

    El Gobierno cubano ha puesto en marcha un duro plan de contingencia que ha llevado los servicios públicos a mínimos y racionado severamente el combustible.

    Sherritt y la contraparte estatal cubana tienen a medias una mina y una planta en Moa, así como una refinería de metales en Alberta (Canadá). Esta iniciativa mixta es una de las grandes inversiones extranjeras en Cuba.

    Cuba es el séptimo u octavo país del mundo por reservas de níquel, según distintos estudios. Sherritt lleva 30 años operando en la isla en una sociedad mixta con una empresa estatal.

    El níquel y el cobalto están considerados metales estratégicos en la nueva economía verde y son esenciales para la fabricación de baterías, aunque su extracción genera a nivel global dudas en torno a su sostenibilidad medioambiental y social.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Corte no admite demanda que buscaba dejar sin efecto acuerdo de pena en caso Blue Apple. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más
    • Ifarhu comienza cuarta semana de pago del Pase U 2025 con más de $1.8 millones. Leer más
    • Canal fija reglas del avalúo para río Indio: las tierras se pagarán a valor real del mercado y las casas como recién construidas. Leer más