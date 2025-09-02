La ministra del Trabajo revela qué pasará con los trabajadores tras el acuerdo con Chiquita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras el acuerdo de reinicio de las operaciones de la empresa Chiquita Brands International, una de las incógnitas que ha surgido es qué pasará con los más de 6,500 empleos que se perdieron y cómo será la nueva relación laboral con la bananera.

La ministra del Trabajo, Jackeline Muñoz, explicó que en primera instancia, la empresa acordó contratar de nuevo a 3,000 personas para la fase de limpieza y recuperación agrícola de las fincas.

“Una vez la empresa llegue y vea el estado de las fincas, se va a determinar cuáles son las clases de mano de obra que se contratará para iniciar”, dijo en entrevista con Telemetro Reporta.

Indicó que en Chiquita determinarán la cantidad de mano de obra para labores como limpieza de la maleza y de las plantas, el mantenimiento y tendrá además que evaluar el estgado de la fruta y de las fincas.

“Serán 3,000 empleos en esta etapa y 2,000 hacia febrero de 2026″.

Por otra parte, la ministra aclaró el estado de los trabajadore que fueron despedidos, unos por abandono por la huelga ilegal y otros por razones económicas luego de la paralización forzada que tuvo la empresa tras el bloqueo de actividades ejercido por el sindicato Sintraibana.

Muñoz informó que el lunes 1 de septiembre más de 400 trabajadores fueron al despacho laboral para saber cuál sería su situación tras ser despididos por abandono.

En tal sentido, aclaró que hay un grupo de trabajadores que al ser despedidos por abandono se les reconocieron los derechos adquiridos como prima, décimo y salario mientras que a los despedidos de forma justificada además de otros derechos se les indemnizó.

“La liquidación por abandono tiene los derechos adquiridos, prima, décimo y salarios. El despido justificado sí lleva a indemnización. Que es por esto que han hecho ruido de que a los trabajadores no se les está honrando. Nosotros como Ministerio tenemos abogados, auditores laborales sentados en mesa atendiendo cada caso”, dijo.

Precisó que si algún trabajador considera que no se le honraron sus derechos, tiene la opción de establecer una demanda porque no se encuentra conforme.

La ministra del Trabajo aclaró también cuántos trabajadores fueron cesados de la bananera. “Son 1.494 de la empresa Chiquita y 796 de la concesionaria Ilara Holdings, que fueron cesados por abandono de puesto desde el 28 de abril".

Mientras que hay otro grupo de trabajadores que fueron despedidos bajo la figura de causales económicas comprobadas tras la paralización total de las actividades bananeras por la huelga que tardó más de 57 días.

Según datos revelados por la propia empresa Chiquita, por razones económicas salieron el pasado 18 de julio alrededor de 1,189 trabajadores y anteriormente en mayo habían despedido a 5,000 trabajadores, unos por abandono y otros por razones económicos de paralización de la empresa.

¿Cuál será la nueva relación laboral con Chiquita?

La empersa ha señalado que se establecerá una figura de tercerización para crear y administrar nuevas unidades agrícolas.

Por su parte, la ministra del Trabajo, Jackelin Muñoz, indicó que en esta nueva etapa de relación laboral, será dificil que se confíe en el mismo sindicato, Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), luego de los hechos de paralización sin un pliego de peticiones que llevó al despido de miles de trabajadores.

“La mayoría de los trabajadores estaban tras una lucha de una huelga. Pero para que exista una huelga, tiene que salir un pliego de peticiones o quejas presentado al Ministerio de Trabajo. Esto nunca se dio. El juzgado declara la huelga ilegal y el Tribunal Superior confirma que la huelga era ilegal y a los trabajadores nunca se les dijo. Los trabajadores ni siquiera estaban aforados por un pliego de peticiones. Los trabajadores fueron engañados”, relató.

En tal sentido, la ministra considera que en la nueva relación, lo primero que se va a establecer es una mesa técnica entre la empresa y el Gobierno para analizar las condiciones laborales.

Por lo pronto, dijo que Sitraibana no ha dejado de existir, pero no existe ninguna relación laboral entre trabajadores y la empresa Chiquita.

“Si no existe en este momento una relación laboral entre la empresa y los trabajadores desvinculados, por la razón que sea, no hay una fuerza, no hay que aplicar de parte del sindicato legalmente”, sostuvo.

Precisó que esta semana deben estar llegando los técnicos de la empresa para analizar el estado de las fincas y evaluar la cantidad de empleados que necesitarán, aunque se acordó que se contratarían inicialmente 3,000 empleos en la primera fase.