La naviera china Cosco Shipping suspende operaciones en el puerto de Balboa

La naviera china COSCO Shipping Lines anunció la suspensión de sus servicios en el puerto de Balboa, en la entrada del lado del pacífico del Canal de Panamá.

La decisión fue comunicada este 10 de marzo por COSCO Shipping Lines (Panama) Inc. mediante un aviso dirigido a sus clientes, en el que informa que, a partir de la fecha, no habrá salidas ni arribos de sus servicios en el puerto ubicado en el pacífico panameño.

De acuerdo con el comunicado, los bookings ya confirmados serán cancelados, por lo que las empresas y clientes deberán contactar a sus representantes comerciales para conocer las opciones disponibles.

La naviera indicó, sin embargo, que los “release” de importaciones se entregarán con normalidad, por lo que los procesos de retiro de carga ya arribada no deberían verse afectados.

En cuanto a la logística de contenedores, la empresa señaló que las unidades vacías deberán ser retornadas únicamente a los puertos de Manzanillo International Terminal o Colón Container Terminal, ambos ubicados en la provincia de Colón.

Además, precisó que no se recibirán contenedores vacíos en Balboa.

Hasta el momento, la empresa no detalló las razones de la suspensión de servicios desde Balboa ni si la medida será temporal o permanente.

En la industria marítima, sin embargo, la salida de una naviera de un puerto no necesariamente refleja todo el panorama operativo. Especialistas del sector explican que es común que varias navieras compartan espacio en un mismo buque mediante acuerdos comerciales.

Bajo este esquema, una parte de la carga puede pertenecer a una línea naviera y el resto a otra, lo que les permite optimizar la capacidad de los barcos y mantener rutas hacia determinados puertos.

Por ello, señalan que será necesario observar cómo esta decisión podría impactar los servicios ya pactados o los acuerdos de intercambio de espacios entre navieras, que suelen dividir la capacidad de los buques para cubrir distintas rutas y destinos.

Cabe destacar que la naviera Maersk concentraba entre el 75% y el 80% de los contenedores movilizados en el puerto de Balboa.

La decisión de la empresa se conoce semanas después de que se publicara en la Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley mediante el cual se otorgó a Panama Ports Company (PPC) —filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings— la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

La decisión judicial había sido anticipada previamente por el medio estadounidense Axios, que el 29 de enero de 2026 informó que en la Casa Blanca esperaban una declaración de inconstitucionalidad sobre ese contrato.

Cabe destacar que el Gobierno Nacional adjudicó contratos temporales a ambos puertos. El de Balboa fue adjudicado a APMT Panama (filial de Maersk) y el de Cristóbal a TIL Panama, brazo portuario de MSC.

Ambas concesiones son por 18 meses, periodo durante el cual la Autoridad Marítima de Panamá convocará a una licitación para encontrar operadores definitivos.

Es importante resaltar, que la empresa China COSCO Shipping, con sede en Shanghái, es el mayor conglomerado naviero de la nación asiática y uno de los líderes mundiales en transporte de contenedores de carga a granel y logística. Además, operan una vasta flota que incluye buques de combustible dual y han reportado ingresos masivos, superando los $33 mil millones en 2024.

Por su parte, el gobierno de China había asegurado que adoptaría “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas tras la decisión de la CSJ.

A su vez, se conoció que la mañana de este martes 10 de marzo, el Ministerio de Transporte de China convocó a los responsables de las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) para abordar sus “prácticas comerciales de transporte marítimo internacional”, según un breve comunicado oficial publicado por el organismo.

Además, desde que inició la segunda administración del presidente de Donald Trump en 2025, el mandatario ha amenazado con recuperar el Canal de Panamá alegando una supuesta influencia de China.

Esta afirmación ha sido rechazada tanto por China y Panamá, quien ha exigido a Estados Unidos no involucrar al país en su disputa geopolítica con el país asiático.