Panamá, 31 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte marítimo

    La OMI avanza en normas de seguridad para buques con baterías, energía eólica y nuclear

    El organismo acordó una hoja de ruta para actualizar las normas de seguridad marítima ante el uso de baterías, energía eólica y nuclear en los buques. El plan será presentado en mayo de 2026 y busca que la seguridad avance al ritmo de las nuevas tecnologías bajas en emisiones.

    Katiuska Hernández
    La OMI avanza en normas de seguridad para buques con baterías, energía eólica y nuclear
    El barco de carga rodante Estraden que usa energías alternativas como la eólica.

    La Organización Marítima Internacional (OMI) acordó un borrador de plan de trabajo para desarrollar nuevas normas de seguridad aplicables a buques propulsados por baterías, energía eólica y energía nuclear, como parte de los esfuerzos globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el transporte marítimo.

    El acuerdo se alcanzó durante la 12.ª sesión del Subcomité de Diseño y Construcción de Buques (SDC), celebrada del 19 al 23 de enero en Londres, y será presentado al Comité de Seguridad Marítima (MSC 111) para su aprobación en mayo de 2026.

    El plan de trabajo establece el desarrollo y la actualización de normas de seguridad vinculadas al uso de baterías de iones de litio, sistemas de propulsión eólica y asistida por el viento, así como a la energía nuclear aplicada a la navegación comercial.

    Al cierre de la reunión, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, calificó la finalización del borrador como un “logro importante”, al señalar que permitirá que los criterios de seguridad evolucionen al mismo ritmo que el avance tecnológico impulsado por la estrategia de la OMI para reducir las emisiones del sector marítimo.

    La OMI avanza en normas de seguridad para buques con baterías, energía eólica y nuclear
    El acuerdo se alcanzó durante la 12.ª sesión del Subcomité de Diseño y Construcción de Buques (SDC), celebrada del 19 al 23 de enero en Londres, y será presentado al Comité de Seguridad Marítima (MSC 111) para su aprobación en mayo de 2026. OMI

    Según el cronograma preliminar, en 2028 se prevé la adopción de enmiendas al Convenio SOLAS para permitir el uso de baterías como fuente principal de energía eléctrica a bordo; en 2029, la aprobación de directrices provisionales para buques con propulsión eólica; y en 2030, la adopción de un Código Nuclear revisado.

    Como parte de este proceso, el Subcomité creó un Grupo de Correspondencia sobre Seguridad de GEI, encargado de recopilar información técnica y preparar propuestas de enmiendas normativas, cuyo informe será presentado en la próxima sesión del SDC en 2027.

    La OMI avanza en normas de seguridad para buques con baterías, energía eólica y nuclear
    El barco de carga rodante Estraden que usa energías alternativas como la eólica.

    En paralelo, la OMI avanzó en medidas para reducir el ruido radiado submarino generado por los buques, con el fin de mitigar su impacto sobre la vida marina. El Subcomité acordó solicitar una extensión de dos años, hasta 2028, para la fase de recopilación de experiencia en la aplicación de las directrices vigentes.

    Además, se aprobó un proyecto de orientación técnica para integrar soluciones de eficiencia energética y bajo ruido en el diseño y modernización de buques, así como el mandato para un estudio internacional que permita establecer una línea base y proyecciones futuras sobre las emisiones de ruido submarino en el transporte marítimo.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Panamá extradita a un falso piloto que estafó a 4 aerolíneas. Leer más
    • Agroferias: el IMA anuncia puntos de venta para este viernes 30 de enero. Leer más
    • Las preguntas de Blandón al alcalde Mizrachi sobre el manejo de Summit. Leer más
    • Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional contrato entre el Estado y PPC. Leer más
    • Copa Airlines invertirá más de $500 millones en 2026 y sumará 33 aviones hasta 2027. Leer más
    • Ejecutivos de 22 multinacionales muestran interés en expandir operaciones y concretar inversiones en Panamá. Leer más