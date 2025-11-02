Panamá, 02 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Reunión

    La OPEP+ decide aumentar su oferta de petróleo a partir de diciembre

    EFE
    Imagen de archivo de una refinería en Ciudad del Cabo en Sudáfrica. EFE/Nic Bothma

    Los ministros de ocho países de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidieron este domingo en una reunión telemática aumentar a partir de diciembre su oferta petrolera en 137,000 barriles diarios (bd), al tiempo que adelantaron que entre enero y marzo de 2026 no habrá subidas mensuales.

    El incremento anunciado hoy, el noveno consecutivo, se produce “en vista de una perspectiva económica global estable y de los actuales fundamentos saludables del mercado, reflejados en los bajos inventarios de petróleo”, señala la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado emitido en Viena.

    La subida se aplicará “a partir de los 1.65 millones de barriles diarios (mbd) de ajustes voluntarios adicionales anunciados en abril de 2023”, señaló el grupo petrolero, que agregó que la próxima reunión al respecto se celebrará el 30 de noviembre que viene.

    “Más allá de diciembre, debido a la estacionalidad, los ocho países también decidieron pausar los incrementos de producción en enero, febrero y marzo de 2026”, matizó el comunicado.

    Los ocho países reiteraron además que los 1.65 millones de barriles diarios “podrán restituirse parcial o totalmente, sujeto a la evolución de las condiciones del mercado y de manera gradual”.

    Por otra parte, destacaron “la importancia de adoptar un enfoque prudente y mantener plena flexibilidad para seguir pausando o revertir los ajustes voluntarios adicionales de producción, incluidos los ajustes voluntarios previamente implementados de 2.2 millones de barriles diarios anunciados en noviembre de 2023”.

    La apertura de los grifos de la OPEP+ alimenta ciertas preocupaciones en torno a un exceso de oferta que podría causar un desplome de los precios.

    Pero al mismo tiempo, podría aliviar los temores a problemas de suministro ante las nuevas sanciones de Estados Unidos a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft, y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, un país miembro de la OPEP.

    Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait, la OPEP está hoy integrada por doce países.

    En 2016, tras constatar que no podía frenar sola la caída de los ‘petroprecios’ desatada por el auge del petróleo de esquisto de Estados Unidos, el grupo acordó cooperar con otros diez países, entre ellos, Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán, creando la alianza OPEP+.

    EFE

    Agencia de noticias


