La Organización Marítima Internacional urge a ‘poner en práctica’ las políticas oceánicas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La OMI, organismo con sede en Londres, instó a sus 176 Estados miembros y a la industria marítima mundial a reforzar la aplicación de las medidas destinadas a proteger el medio marino.

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, ha urgido este lunes a los países a “poner en práctica” las políticas destinadas a la protección del entorno marino, coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos.

La OMI, con sede en Londres, ha hecho un llamamiento a los 176 Estados Miembros y a la industria global del sector a fin de que se intensifique la implementación de las medidas destinadas a la protección de ese entorno.

En un mensaje grabado en vídeo desde las Islas Cook, en el Pacífico Sur, Domínguez ha afirmado que desde la OMI se toman “en serio” su responsabilidad para proteger el espacio oceánico y, por ello, se centran en reforzar las normativas con el objetivo de reducir la contaminación marina.

“Desde las orillas de las Islas Cook, en el Pacífico Sur, es muy fácil contemplar de primera mano cómo las comunidades y el océano se convierte en uno. No es solo una forma de vida, sino una línea de vida”, señala Domínguez en el clip.

El Día Mundial de los Océanos se celebra cada 8 de junio. Imagen tomada de internet

El secretario general indica que “en la OMI, nos tomamos en serio nuestra responsabilidad a la hora de proteger el océano, como uno de sus principales usuarios”.

Ése es, según ha resaltado, “el motivo por el que nos centramos en reforzar nuestro marco regulador para reducir la contaminación plástica, o cualquier otro tipo de contaminación y abordar otras nuevas, como el ruido submarino y las especies transfronterizas”.

“En el Día Mundial de los Océanos, déjennos reinventar nuestra relación con el océano, cómo encontrar el equilibro entre lo que tomamos y lo que devolvemos porque, como sociedad, tenemos una responsabilidad para proteger este océano para las próximas generaciones”, remarca.

En este sentido, Domínguez ha apuntado a la necesidad de “poner en práctica” las políticas oceánicas.

Entre ellas, la OMI ha establecido a lo largo de décadas instrumentos internacionales para evitar la contaminación, proteger la vida marina y respaldar un transporte marítimo más seguro y más sostenible, según la organización.

En un comunicado, ha recordado que Tratados globales como la Convención MARPOL para prevenir la contaminación marina procedente de embarcaciones, la Convención de Gestión del Agua de lastre; la Convención de Sistemas antiincrustantes para limitar la propagación de especies acuáticas invasoras; la Convención de Hong Kong de reciclaje de transporte marítimo o la Convención de Londres que regula el vertido de desechos al mar “trabajan para salvaguardar el entorno marino”.