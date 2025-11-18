La plataforma Cloudflare registra fallas afectando a varios portales como X y ChatGPT

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La plataforma tecnológica Cloudflare, que presta servicio a diversas empresas como X y ChatGPT, presenta problemas de sobrecarga o saturación en los servicios que presta, razón por la cual cientos de páginas web no pueden ser vistas con normalidad.

La empresa Cloudflare, una “nube” que presta los servicios, reconoció la mañana de este martes 18 de noviembre la situación y que se trabaja en una solución.

Es probable que el sistema se restablezca más rápido en una zonas del mundo.

La página web de La Prensa también está siendo afectada por momentos, ya que el servicio está intermitente, tanto en la plataforma desktop, móvil y la app.

En X no se pueden enviar mensajes y el feed no se actualiza.

Cloudflare es una empresa que se dedica a prestar los servicios a páginas web y aplicaciones, enfocada en que sus clientes muestren sus contenidos más rápido y de forma segura.

La aplicación de juego League of Legends y Amazon Web Services (AWS) también está entre los portables que resultaron afectados.

Usuarios de la herramienta tecnológica de diseño Canva también reportaron problema.

Otros servicios de redes sociales como Whatsapp, Facebook, YouTube y Spotify, de igual forma pudieran presentar problemas.

Información en desarrollo....