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    La producción en Panamá del café más caro del mundo es golpeada por el clima, mas no su calidad

    EFE
    La producción en Panamá del café más caro del mundo es golpeada por el clima, mas no su calidad
    El clima puede impactar en la producción de café: Foto: EFE.

    El café especial geisha, el más caro del mundo y producido en Panamá, tiene una cosecha “muy pequeña” este año debido a la variabilidad climática, algo que, sin embargo, puede redundar en un producto con mejores características, dijeron a EFE productores cafetaleros que se preparan para participar en la subasta anual internacional del grano.

    El geisha se cultiva en las montañas de Chiriquí, una provincia del oeste de Panamá, y en la subasta Best of Panama de 2025, organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés) se vendió al precio récord de 30 mil 204 dólares el kilo, pagado por Julith Coffee de Dubái con un lote de 20 kilogramos.

    Para tener una idea del costo de este grano especial solo hay que ver que en el 2025 el café arábica, que no es de especialidad pero es el más consumido en el mundo, se ubicó en 8,5 dólares el kilo, de acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial.

    De cara a la cata nacional que se celebrará del 20 al 24 de julio, una de las dos citas previas a la subasta que tendrá lugar en septiembre próximo, el presidente de la SCAP, Ricardo Koyner, comentó a EFE que la cosecha actual de granos especiales, incluido el geisha, “es muy pequeña” por causa de la variabilidad climática, con una temporada marcada primero por muchas lluvias y luego por una fuerte sequía.

    “De hecho, Panamá produjo cerca del 50 % de lo que normalmente produce (en granos especiales). Es un tema de clima, donde un año tenemos más café y otro año tenemos menos”, afirmó Koyner sin precisar más cifras.

    Panamá es un pequeño productor de café. Según los datos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario correspondientes a la anterior cosecha (2024-2025), el país produjo 168,852 quintales del grano café, lo que equivale a 7, 658, 971 kilos, un 3,2 % menos que la precedente.

    El 64 % de la producción cafetera se genera en Chiriquí, la cuna del geisha panameño y de otros granos, no solo de especialidad.

    El caficultor Graciano Cruz Landero, de la hacienda Los Lajones Bambú, explicó que la cosecha actual (2025-2026) ha enfrentado “muchos problemas de lluvia”, y calcula que en el caso específico del geisha, las condiciones climáticas hicieron caer la producción en al menos un 30 %.

    Pero no todo son malas noticias. Al haber menos cerezas de café por planta “se sintetiza una mejor fruta”, especialmente porque además de mucha lluvia también se ha tenido “un verano muy seco y temperaturas muy altas al mediodía y muy frías en las noches”, lo que a la postre se traduce en “un café mucho más dulce”, con sabores “más intensos”.

    “Es esta lógica lo me lleva a analizar que este año vamos a tener una calidad excelente de café, por las condiciones de verano y maduración que tuvieron” los granos, agregó Cruz Landero.

    Wilford Lamastus, de Lamastus Family Estate, señaló por su parte que “la disminución drástica de la producción” ha permitido a los caficultores “dedicar un mayor cuidado a cada lote, logrando procesos de mejor calidad”, por lo que cree que en la subasta “los puntajes van a ser más altos que los del año pasado”.

    La XXX edición del Best of Panama se inició con la entrega de 102 lotes de café de alta gama, de 30 kilogramos cada uno, para un total de 3, 060 kilogramos (30,6 quintales). De cada lote, 15 kilogramos son destinados a la subasta electrónica.

    Se trata de 35 lotes de geisha lavado, 35 de geisha natural y 32 de varietales preparados por 47 productores, que serán evaluados en la cata nacional, de donde serán seleccionados los 24 mejores de cada una de las tres categorías.

    Estos finalistas pasarán a la cata internacional, que reunirá a finales de julio a más de 100 jueces y especialistas del café de los cinco continentes, encargados de elegir a los ganadores y definir los lotes que participarán en la subasta electrónica.

    EFE

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