La sinergia entre el Canal y los puertos impulsa el corazón logístico

El vicepresidente de SSA Marine MIT, Juan Carlos Croston, destacó que la coordinación entre el Canal de Panamá y los puertos fortalece la posición del país como eje logístico del comercio global.

El movimiento portuario panameño mantiene un desempeño destacado, con más de 9 millones de TEUs movilizados entre enero y noviembre de 2025, consolidando al país como el hub logístico más importante de la región.

Para Juan Carlos Croston, vicepresidente de SSA Marine MIT que opera en puerto conocido como Manzanillo International Terminal en Colón, este crecimiento refleja una estructura interconectada donde el Canal de Panamá y los puertos funcionan como partes de un mismo sistema, “una gran terminal que articula al país con el comercio global”.

Durante su participación en el Foro de Economía de EditoRed Eurolatam, celebrado en la Biblioteca del Canal de Panamá, Croston subrayó que la sinergia entre la vía interoceánica y las terminales portuarias es el pilar del liderazgo logístico panameño.

“Si el Canal funciona bien, los puertos funcionan bien; si el Canal se detiene, es game over para todos”, expresó, al destacar la eficiencia y resiliencia de la administración panameña tras los desafíos hídricos que se presentaron entre julio de 2023 y mayo de 2024.

Juan Carlos Croston, vicepresidente de SSA Marine MIT. LP/Anel Asprilla

En ese período el Canal administró el recurso hídrico, redujo los tránsitos diarios pero siguió manteniendo la ruta segura para atender a los clientes.

“El éxito del país radica en la coordinación entre el Canal, los puertos y las conexiones terrestres y ferroviarias”, resaltó.

Croston sostuvo que la competencia internacional es positiva, siempre que Panamá mantenga una capacidad ociosa estratégica que le permita absorber disrupciones globales como huracanes o bloqueos logísticos.

“En este negocio no se trata solo de llenar mesas, sino de tener algunas libres para cuando lleguen los grandes clientes”, señaló, haciendo énfasis en la necesidad de decisiones basadas en el mercado y no en la política.

Croston también resaltó que el agua y la sostenibilidad son los grandes desafíos del futuro. Aplaudió proyectos como Río Indio y la inversión planificada de más de 10 mil millones de dólares en infraestructura, innovación y transición energética del Canal. “El Canal y los puertos son un mismo cuerpo”, concluyó. “Si aseguramos el agua, la eficiencia y la transparencia, Panamá seguirá siendo el corazón logístico de las Américas”.