Panamá, 05 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PESCA

    La veda del camarón en Panamá sigue vigente hasta la próxima semana

    José González Pinilla
    Las autoridades realizaron operativos para verificar el tamaño de redes permitidas durante la veda del camarón. Cortesía/Arap

    La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) recordó a los pescadores y propietarios de embarcaciones que aún se mantiene vigente la veda del camarón en todo el país.

    La entidad indicó que la medida se levantará dentro de una semana, por lo que instó al sector a respetar las disposiciones legales.

    Este segundo período de veda inició el pasado 1 de septiembre y concluirá el 11 de octubre. A partir del 12 de octubre se permitirá nuevamente la captura de camarón.

    De acuerdo con la ARAP, esta restricción busca garantizar la reproducción y conservación de la especie, “promoviendo un futuro sostenible para nuestros mares y pescadores”.

    El primer período de veda se aplicó entre el 1 de febrero y el 11 de abril de este año.

    La semana pasada, funcionarios de la ARAP, en conjunto con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), realizaron operativos de control marítimo en las provincias de Herrera y Los Santos.

    La producción de camarones en el país abarca la acuicultura de camarón marino, especialmente del tipo Litopenaeus vannamei, y el cultivo de camarón de agua dulce. Según cifras oficiales, en 2024 la exportación de camarones generó unos 84 millones de dólares.

    José González Pinilla

    Editor

