La venta de autos nuevos apunta a otro récord en 2026

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá acumuló más de 240 mil autos nuevos vendidos en los últimos cinco años y el sector proyecta cerrar 2026 con unas 63 mil unidades, en un mercado que aún arrastra retos en financiamiento, regulación e infraestructura.

El mercado automotor panameño dejó atrás, hace rato, el golpe de la pandemia. Lo que hoy tiene delante no es un problema de recuperación, sino uno de administración del crecimiento.

En 2025 se vendieron 60,233 autos nuevos inscritos de primer ingreso, un alza de 10.8% frente a 2024, cuando fueron 54,384.

Si se mira la película completa, el salto luce todavía más claro: en 2021 se registraron 38,141 unidades; en 2022, 42,169; en 2023, 48,919; en 2024, 54,384; y en 2025, 60,233.

En cinco años, Panamá sumó 243,846 autos nuevos y encadenó una expansión que ni el propio sector esperaba con esta fuerza.

Raúl Civiello, presidente de la junta directiva de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), dice que el mercado sí había mostrado señales de recuperación, pero no al ritmo que finalmente tomó.

Raúl Civiello, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), señaló que el sector proyecta ventas cercanas a las 63 mil unidades en 2026. Alex E. Hernández V.

Parte importante de esa sorpresa vino de un actor que ya no puede verse como invitado de última hora, sino como parte de la nueva estructura del negocio: las marcas chinas.

Según el gremio, hoy representan cerca del 30% de las ventas y han ganado terreno en poco tiempo, empujadas por una combinación que el consumidor entiende rápido: precio, equipamiento y una oferta abundante en segmentos de alto volumen.

El reporte anual de ADAP confirma que el mercado sigue teniendo marcas dominantes, pero ya no con la tranquilidad de antes.

Toyota cerró 2025 como líder con 11,507 unidades vendidas; le siguieron Kia, con 7,626, e Hyundai, con 6,985. Detrás de ese podio aparecieron Geely, con 3,138; Suzuki, con 3,094; Mitsubishi, con 2,185; Nissan, con 2,166; Jetour, con 1,999; Changan, con 1,854; e Isuzu, con 1,747.

La lectura no necesita mucha decoración: entre las diez marcas más vendidas ya aparecen tres chinas —Geely, Jetour y Changan—, y juntas suman 6,991 unidades, prácticamente el tamaño de una marca grande del mercado panameño.

ADAP agrupa a 39 miembros, representa unas 50 marcas y asegura cubrir cerca del 90% del mercado formal. El gremio calcula además que la actividad automotriz aporta entre 3% y 4% del producto interno bruto, genera unos 5 mil empleos directos y hasta 14 mil si se cuenta el efecto multiplicador en banca, seguros, logística, puertos y servicios relacionados.

También estima una facturación cercana a $1,500 millones y una contribución fiscal próxima a $300 millones. Son cifras del sector, no menores, y ayudan a explicar por qué la conversación sobre autos en Panamá ya no se limita a vitrinas, descuentos y modelos nuevos: es una discusión económica, comercial y hasta regulatoria.

Lo interesante es que este auge no se distribuye de manera pareja entre todos los tipos de vehículos. Panamá sigue comprando, sobre todo, lo que le resuelve la vida real. El segmento SUV volvió a liderar en 2025 con 33,668 unidades, equivalentes a 55.9% del total.

El segmento SUV lideró el mercado automotor panameño en 2025, con 33,668 unidades vendidas, consolidándose como el tipo de vehículo más demandado por los consumidores. Archivo

Le siguieron los sedanes, con 11,245 autos y 18.7% de participación, y las pickups, con 8,356 unidades y 13.9%. Más abajo quedaron los vehículos comerciales, con 4,545, y los de lujo, con 2,419.

El propio reporte de ADAP resume bien la lógica del consumidor: Panamá se inclina por vehículos funcionales y versátiles, donde conviven pickups de trabajo, SUVs familiares y compactos con buena relación entre consumo, espacio y precio.

Eso también ayuda a entender por qué Panamá no replica del todo el patrón de mercados más urbanos y maduros como el Europeo, donde predominan autos más pequeños, eléctricos o de menor altura.

Aquí pesan otros factores opina el presidente de ADAP: una temporada lluviosa larga, calles y accesos que no siempre perdonan, escapadas de fin de semana al interior y una idea muy arraigada del auto como herramienta multipropósito.

El mapa de ventas también muestra una concentración importante. Panamá y Panamá Oeste absorbieron juntas 84.1% del mercado nacional en 2025.

Ilustración hecha con IA Notebooklm con datos de ADAP.

La provincia de Panamá sola sumó 45,985 unidades, equivalente a 76.3% del total, mientras Panamá Oeste añadió 4,693, o 7.8%. Chiriquí quedó como la tercera plaza, con 5,471 vehículos y 9.1% de participación, muy por encima del resto.

Después vinieron Coclé, con 1,438; Veraguas, con 910; Herrera, con 858; Los Santos, con 646; Colón, con 223; y Bocas del Toro, con apenas 9. Es, en la práctica, un negocio profundamente concentrado en el eje metropolitano, con un segundo polo comercial en Chiriquí.

Legal pero gris

Pero el crecimiento de la venta de autos nuevos vino con zonas grises, y no precisamente en sentido figurado. Uno de los temas que más inquieta al gremio es precisamente el llamado mercado gris: la importación de autos por terceros que no son distribuidores oficiales.

En cinco años, el país acumuló más de 240 mil vehículos nuevos. Katiuska Hernández

Civiello insiste en que no se trata de una actividad ilegal. El problema, según ADAP, es otro: la desprotección del consumidor cuando compra un vehículo que puede haber llegado sin la homologación adecuada, sin respaldo técnico local, sin acceso claro a campañas de seguridad o recalls y, en algunos casos, sin certeza de que fue diseñado para las condiciones del mercado panameño.

El asunto se vuelve más delicado cuando esos autos compiten con precios muy agresivos y promesas de garantía que, con el tiempo, podrían depender más de la permanencia de la empresa importadora que de una red formal de posventa.

El mercado gris se cruza además con otra discusión que apenas parece comercial, pero toca seguridad, regulación y hasta recaudación. Para ADAP, mientras a los distribuidores formales se les exige publicar campañas, responder por recalls y mantener estándares de transparencia y servicio, otros actores pueden operar con menos obligaciones prácticas, aun cuando compitan por los mismos clientes.

La crítica del gremio no es al libre comercio, que dice defender, sino a la falta de una cancha pareja. Traducido al español de la calle: si todos venden autos, todos deberían jugar con reglas similares.

Falta de placas, un problema creciente

A ese cuadro se suma un tema que en la calle ya dejó de ser anécdota: la proliferación de autos sin placa. En la entrevista con La Prensa, Civiello alertó que entre enero y febrero había cerca de 9,900 vehículos nuevos circulando en esa condición, una cifra que, más allá de la incomodidad para el comprador, abre preguntas de seguridad vial y control.

¿Qué pasa si un auto sin placa huye tras un choque? ¿Qué ocurre si aparece en una cámara de velocidad o en la investigación de un acto ilícito?

Cerca de 9,900 autos nuevos circulaban sin placa entre enero y febrero de 2026, según datos expuestos por Raúl Civiello, presidente de ADAP- Archivo

El presidente de ADAP sostiene que el gremio ha intentado acompañar a las autoridades y hasta proponer soluciones para darle mayor fluidez al proceso, porque, a su juicio, el problema ya dejó de ser administrativo: se volvió visible en cada semáforo.

Entre ellas, menciona que ADAP llegó a proponer, tiempo atrás, que se evaluara un esquema que permitiera la confección de placas mediante una alianza con una empresa privada, con el objetivo de darle mayor fluidez al proceso de entrega.

Financiamiento al alza

Una parte importante detrás del crecimiento en ventas, está el financiamiento. La Superintendencia de Bancos informó que dentro de la cartera a hogares, el préstamo de auto cerró 2025 con un saldo de $2,262 millones y registró un crecimiento de 14.8% en créditos nuevos, el mayor entre las principales líneas de crédito de consumo para personas.

La correlación con el auge de las ventas es evidente: más oferta, más marcas, más competencia y más banca dispuesta a colocar.

Pero ahí mismo aparece otro foco rojo: el cashback. Otra vez, no se trata de una herramienta ilegal por sí misma, comenta el presidente de ADAP. El problema, según el gremio, es cuando se usa sin transparencia.

La Superintendencia de Bancos informó que dentro de la cartera a hogares, el préstamo de auto cerró 2025 con un saldo de $2,262 millones y registró un crecimiento de 14.8% en créditos nuevos. Archivo

Civiello dice que ADAP ha detectado prácticas en las que a la entidad financiera se le presenta un precio de venta más alto que el real o se hace ver que el cliente dio un abono que en realidad no existió, con el objetivo de justificar un cashback total o casi total.

Dicho más simple: se le maquilla la operación al banco para que el comprador salga prácticamente sin poner dinero de su bolsillo. El resultado puede ser una venta más fácil, sí, pero también un riesgo más alto para el sistema y una distorsión competitiva para quienes sí juegan limpio. Según el dirigente, algunos bancos ya comenzaron a reaccionar y poner más atención al cashback.

El riesgo, advierte el dirigente, es que si ese préstamo entra en mora o termina en incumplimiento, la entidad financiera podría quedarse con un activo cuyo valor real es menor al que sirvió de base para aprobar el crédito.

Es decir, no solo habría una exposición mayor por la facilidad con que se cerró la venta, sino también una distorsión en la garantía misma de la operación, porque el precio del vehículo habría sido alterado desde el comienzo.

Dicho de otra manera, el banco cree estar financiando un auto de $20,000, cuando en realidad podría estar respaldando uno que fue vendido por $15,000.

Etanol

En medio del acelerado crecimiento del parque automotriz, ahora aparece el etanol, un tema que el sector sigue de cerca, aunque su presidente indica que entraron tarde a la discusión, porque no fueron consultados desde el inicio que se comenzó a trabajar en la propuesta que se discute en la Asamblea Nacional

Civiello sostiene que los autos nuevos que se venden formalmente en Panamá sí están preparados para soportar una mezcla de hasta 10% de etanol, por lo que, desde la perspectiva de los distribuidores, el problema no está tanto en los modelos recientes, pero indica que las banderas rojas van en la línea en las condiciones en que esa mezcla se mantenga dentro de la cadena de suministro.

El gremio automotor advierte que la implementación del etanol exige garantizar la cadena de suministro para evitar contaminación del combustible, especialmente por el aumento de agua en un entorno de alta humedad como Panamá. Archivo

El punto sensible, explica, es asegurar que el combustible conserve sus especificaciones y no termine aumentando su contenido de agua, un factor especialmente delicado en un país con alta humedad como Panamá.

Ahí entra un aspecto que el gremio considera clave: la homologación de los vehículos para el mercado panameño. Para ADAP, esa adaptación cobra valor precisamente cuando se discuten cambios de este tipo, porque permite tener mayor certeza de que los autos han sido concebidos para operar bajo las condiciones locales.

La gran interrogante, más que los modelos nuevos, recae sobre el parque vehicular de mayor edad, donde puede haber más dudas sobre compatibilidad, desempeño y mantenimiento.

Autos eléctricos

La expansión de las marcas chinas también ha empujado otra transformación en el mercado panameño: una mayor presencia de autos eléctricos e híbridos, que hace pocos años ocupaban un espacio marginal dentro de la oferta.

El crecimiento ha sido sostenido. En 2020 se comercializaron apenas 21 autos eléctricos; en 2021 fueron 81; en 2022 subieron a 160; en 2023 llegaron a 434; y en 2024 alcanzaron 773, mientras que en 2025 se mantuvo la tendencia al alza.

Civiello mencionó el caso de Costa Rica como referencia de un mercado donde la adopción de autos eléctricos ha avanzado con mayor rapidez, impulsada por incentivos, mayor visibilidad de la tecnología y un consumidor más familiarizado con este tipo de movilidad.

La venta de autos eléctricos en Panamá superó las 600 unidades en 2025, reflejando un crecimiento sostenido impulsado por nuevas marcas y mayor oferta en el mercado. Archivo

En Panamá, en cambio, el avance todavía es más gradual. El precio, la infraestructura de carga, la autonomía en trayectos largos y los hábitos de uso siguen pesando en la decisión de compra.

Por ahora, el comprador local continúa inclinándose mayoritariamente por SUV, pickups y sedanes de combustión, pero el aumento sostenido de los eléctricos muestra que el mercado empieza a abrirse, aunque a un ritmo distinto al de otros países de la región.

Más autos, mismas calles

El dinamismo en las ventas de autos nuevos empieza a chocar con una realidad que el país conoce demasiado bien: la infraestructura vial. La ADAP valora el plan de inversiones del Ministerio de Obras Públicas para mejorar la red vial, citando la ampliación del corredor de las playas, y la vía España, entre otros.

Si en 2025 el mercado cerró con más de 60 mil unidades nuevas y la proyección del sector para 2026 apunta a unas 63 mil, la pregunta deja de ser solo cuántos autos más puede absorber el mercado, y pasa a ser cuántos más puede soportar la red vial panameña sin agravar todavía más los problemas de movilidad.

El crecimiento sostenido en la venta de autos nuevos aumenta la presión sobre la infraestructura vial del país, en un contexto donde la capacidad de las vías ya enfrenta elevados niveles de congestión. Elysée Fernández

La proyección de 63 mil unidades para este año confirma que el gremio espera otro período fuerte, aunque con desafíos que van más allá de la venta misma.

A mayor volumen de autos, mayor demanda de talleres, técnicos, asesores y personal especializado que pueda atender desde la comercialización hasta la posventa.

En ese punto, ADAP ha insistido en la necesidad de seguir formando mano de obra calificada y ha impulsado esfuerzos junto con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) para fortalecer la capacitación técnica, en un mercado donde la tecnología de los vehículos, la electrificación parcial y los nuevos estándares de servicio exigen perfiles cada vez más preparados.

Sin duda el sector automotriz panameño avanza con fuerza, pero también deja al descubierto vacíos que el país tendrá que atender.

Más autos implican más presión sobre la infraestructura, más exigencias para el sistema financiero y mayor necesidad de reglas claras. El crecimiento está ahí. Lo que falta es definir si Panamá está preparado para sostenerlo sin que se convierta en un problema mayor.