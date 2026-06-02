Las 10 vacantes de alto perfil en el mercado laboral panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el mercado laboral panameño existen diversas vacantes en cargos de jefatura, gerencia y liderazgo, de acuerdo con el portal de empleos Konzerta.

De acuerdo con Konzerta, la sección de puestos ejecutivos concentra más de 80 vacantes.

A continuación, una selección de 10 vacantes de alto perfil para los profesionales que buscan oportunidades.

Top 10 de vacantes de la semana:

Barrio Pizza requiere gerente de sucursal. Aplica aquí.

Grupo Corporativo Pérez solicita gerente comercial de bienes raíces. Postúlate aquí

Banistmo busca gerente de estrategia de canales físicos. Aplica aquí

Constructora Riga requiere gerente de obra de construcción. Postúlate aquí

COPEG necesita gerente de operaciones de vigilancia. Aplica aquí

V&L Advisory Group busca gerente de desarrollo de negocios. Postúlate aquí

Connect International requiere campaign manager. Aplica aquí

Financiera Instacredit busca gerente comercial. Postúlate aquí

EDIOACC solicita Gerente de gestión y control financiero. Aplica aquí

Platinium Brands requiere gerente de restaurante. Postúlate aquí