Panamá, 02 de junio del 2026
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    Empleo

    Las 10 vacantes de alto perfil en el mercado laboral panameño

    Henry Cárdenas P.
    Las 10 vacantes de alto perfil en el mercado laboral panameño
    Ofertas de empleo de gerencia y jefatura en Panamá. Imagen generada con inteligencia artificial

    En el mercado laboral panameño existen diversas vacantes en cargos de jefatura, gerencia y liderazgo, de acuerdo con el portal de empleos Konzerta.

    De acuerdo con Konzerta, la sección de puestos ejecutivos concentra más de 80 vacantes.

    A continuación, una selección de 10 vacantes de alto perfil para los profesionales que buscan oportunidades.

    Top 10 de vacantes de la semana:

    Barrio Pizza requiere gerente de sucursal. Aplica aquí.

    Grupo Corporativo Pérez solicita gerente comercial de bienes raíces. Postúlate aquí

    Banistmo busca gerente de estrategia de canales físicos. Aplica aquí

    Constructora Riga requiere gerente de obra de construcción. Postúlate aquí

    COPEG necesita gerente de operaciones de vigilancia. Aplica aquí

    V&L Advisory Group busca gerente de desarrollo de negocios. Postúlate aquí

    Connect International requiere campaign manager. Aplica aquí

    Financiera Instacredit busca gerente comercial. Postúlate aquí

    EDIOACC solicita Gerente de gestión y control financiero. Aplica aquí

    Platinium Brands requiere gerente de restaurante. Postúlate aquí

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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