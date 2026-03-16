Panamá, 16 de marzo del 2026

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    Mercado Laboral

    Las 10 vacantes de la semana para puestos de liderazgo

    Henry Cárdenas P.
    Las 10 vacantes de la semana para puestos de liderazgo
    Nuevas ofertas de empleo. Archivo

    Siendo un factor decisivo para atraer y retener talento, este lunes 16 de marzo se anunció la apertura de vacantes de alto perfil por parte de Konzerta.

    De acuerdo con la plataforma de empleo, el estudio “Líderes o jefes”, los profesionales buscan referentes capaces de inspirar, comunicar con transparencia y fomentar la colaboración.

    Este es el Top 10 de vacantes de la semana:

    • Reprico necesita gerente de Mercadeo y Desarrollo Comercial.

    • Millenium Security Service requiere gerente Comercial.

    • Universidad del Istmo solicita subdirector de Acompañamiento.

    • Felipe Motta busca coordinador de Ventas.

    • Automarket requiere supervisor (a) de Sucursal. Muebles Jamar necesita gerente de Ventas y Sucursal. Productos Toledano busca jefe de Talento y Cultura de Operaciones.

    • Bern Hotels & Resorts Panamá requiere gerente de Restaurante y Bar.

    • Compañía Climatizadora busca gerente Técnico.

    • Grupo SEPI solicita director de Recursos Humanos.

    Los interesados deben ingresar a la página web de Konzerta.com

    Las 10 vacantes de la semana para puestos de liderazgo

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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