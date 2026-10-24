Las 12 mejores cafeterías de Panamá en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Toño’s Factory, Sisu Coffee Studio y Kotowa Coffee House ocupan los tres primeros lugares del ranking The Best Coffee Shops Panamá 2026, que evaluó la calidad del café, el servicio y la experiencia de los consumidores.

¿Cuáles son las mejores cafeterías de Panamá en 2026? El primer ranking nacional The Best Coffee Shops Panamá 2026 ya tiene sus ganadores y fue revelado en el World of Coffee Panamá 2026.

Toño’s Factory, ubicada en Corozal; Sisu Coffee Studio, en Calle Uruguay; y Kotowa Coffee House ocuparon los tres primeros lugares de una clasificación que reconoce a 12 establecimientos por su oferta de café de origen panameño y la experiencia que brindan a sus clientes.

El listado fue presentado por Coffee Geeks Panamá durante la gala de premiación celebrada el 23 de octubre, en el marco de World of Coffee Panamá 2026, en el Panama Convention Center.

La clasificación incluye cafeterías, hoteles y restaurantes que fueron evaluados por un jurado profesional y mediante votación popular, con criterios que abarcan desde la preparación del café hasta la gastronomía, el ambiente y la atención al consumidor.

Ranking de las 12 mejores cafeterías de Panamá 2026

Estos son los establecimientos que integran la primera edición de The Best Coffee Shops Panamá, según el orden oficial anunciado por la organización:

Toño’s Factory – Corozal, Ciudad de Panamá. Sisu Coffee Studio – Calle Uruguay, Ciudad de Panamá. Kotowa Coffee House. Leto Coffee Roasters. Café Unido. Siete Granos Coffee Roasters. Cabrera Brew House. Janson Coffee House. Mendo Coffee. MOMO Coffee House. Hotel La Compañía. Raza Restaurante.

¿Cómo se eligieron las mejores cafeterías de Panamá?

El proceso comenzó con más de 85 nominaciones, de las cuales 58 establecimientos participaron como candidatos oficiales en la evaluación.

La puntuación final combinó un 70% de evaluación de un jurado profesional y un 30% de votación popular, lo que permitió incorporar tanto criterios técnicos como la opinión de los consumidores.

Entre los aspectos evaluados estuvieron la calidad del café, el conocimiento y la técnica de los baristas, el servicio al cliente, la innovación, la sostenibilidad, la oferta gastronómica y la consistencia de la experiencia.

Ricardo Koyner, productor de café de especialidad y representante de Kotowa Coffee, establecimiento que ocupó el tercer lugar en el ranking The Best Coffee Shops Panamá 2026. Foto Ministerio de Cultura

El jurado estuvo integrado por productores, baristas, especialistas gastronómicos, creadores de contenido y profesionales de comunicación y desarrollo de marcas.

Reconocimientos especiales al café panameño

Además de los 12 establecimientos del ranking, la premiación incluyó reconocimientos en categorías específicas.

Toño’s Factory obtuvo el premio Best Origin Experience, mientras que Sisu Coffee Studio y Bungla Coffee House fueron reconocidos en Best Design & Architecture.

Siete Granos recibió el reconocimiento Best Signature Drinks, por su propuesta de bebidas de autor, y Cabrera Brew House fue distinguido en Best Coffee Innovation & Technology Award.

Representantes de los negocios galardonados. Cortesía Coffee Geeks Panamá

Kotowa Coffee House Panamá y Boquete obtuvieron el premio Best Sustainability Practices, mientras que Café Unido recibió el reconocimiento Best International Franchise Award.

También se reconoció a Geisha Terroir en la categoría Best Coffee Education & Expertise, y a Nativo Lab y Leto Roasters en Best Coffee Roasters.

Del café de Panamá a los rankings internacionales

El lanzamiento de The Best Coffee Shops Panamá 2026 busca crear una plataforma para que los establecimientos nacionales puedan proyectarse hacia clasificaciones continentales y, posteriormente, hacia The World’s 100 Best Coffee Shops, un ranking internacional de cafeterías.

Sin embargo, la inclusión en el listado panameño no garantiza una clasificación automática en la lista mundial.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, destacó la oportunidad de vincular el reconocimiento internacional del café panameño con el turismo y la experiencia de consumirlo en el país.

“Panamá ya conquistó al mundo con la calidad de su café. Ahora tenemos la oportunidad de conquistar al visitante con la experiencia de tomarlo aquí, en nuestro país”, expresó.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio. Cortesía Ministerio de Cultura

La iniciativa es impulsada por Coffee Geeks Panamá, plataforma fundada por Yelsica H. Caballero, que también desarrolla el Pasaporte Coffee Geeks, una ruta turística y cultural que conecta a los consumidores con 35 establecimientos aliados a nivel nacional.

Con este primer ranking, la organización busca fortalecer la profesionalización de los baristas, promover el consumo de café producido en Panamá y ampliar las oportunidades de promoción turística y comercial para los negocios vinculados a esta industria.

Para César Ramírez, CEO y fundador de The World’s 100 Best Coffee Shops, la incorporación de Panamá a esta iniciativa representa una oportunidad para dar visibilidad internacional a las propuestas de las cafeterías del país.

“La incorporación y activación de la lista es un paso muy grande, porque estamos hablando que el país en referencia en el mundo del café se incorpora también a la lista de las mejores cafeterías del mundo con las mejores propuestas del país”, expresó Ramírez.

El ejecutivo también destacó el nivel de la premiación y las posibilidades de que establecimientos panameños alcancen posiciones destacadas en futuras ediciones del ranking internacional.

“Hoy hemos visto un evento de alto nivel y partir del próximo listado, seguramente se vean cafeterías panameñas también en lo más alto del café del mundo”, afirmó.

No obstante, la participación en el ranking nacional no garantiza una clasificación automática en la lista mundial, sino que constituye una plataforma para promover los establecimientos panameños y sus propuestas ante el mercado internacional.