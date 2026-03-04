Las bolsas europeas abren mixtas en el quinto día de la guerra contra Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las bolsas europeas han abierto este miércoles con tendencia mixta y moderan así sus desplomes de ayer, en el que bajaron de media un 3.50%, mientras el conflicto de Irán sigue extendiéndose y EE. UU. amenaza ahora con un embargo comercial a España.

En la apertura del mercado, con el euro apreciándose un leve 0.06% y cambiándose a 1.16 dólares, la bolsa española es la que más cedía, el 1.01%, aunque rápidamente se ha dado la vuelta con una subida del 0.09%; al igual que Londres, que descendía el 0.13% y minutos después gana el 0.09%.

Fráncfort inició con la sesión con un alza del 0.51% y París del 0.23%, que ha ampliado al 0.44%.

El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también ha abierto con un avance del 0.34%, que luego ha elevado al 0.53%.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se hundió este miércoles un 3.61%, encadenando su tercera sesión consecutiva a la baja por la escalada del conflicto en Oriente Medio y su impacto en los precios de la energía.

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó un 0.98%, el parqué de Shenzhen se dejó el 0.75% y el Hang Seng, de Hong Kong, a falta del cierre, cede el 2.02%.

China ha rechazado este miércoles que el comercio sea empleado como arma o como herramienta de presión política, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase la víspera con cortar las relaciones comerciales con España por su postura ante la guerra de Irán.

Por su parte, en Wall Street, que ayer cerró con bajadas cercanas al 1% en sus principales indicadores tras una sesión volátil, sus futuros avanzan a esta hora leves caídas del 0.35% para el Nasdaq, del 0.17% para el Dow Jones de Industriales y del 0.20% para el S&P 500.

En la agenda macroeconómica del día, destaca la publicación de los índices de gestores de compra del sector servicios y los PMI servicios en la eurozona, sus principales economías, el Reino Unido y EE. UU. (también se divulga en este país el dato del cambio de empleo privado ADP de febrero)

El petróleo sigue al alza, aunque modera su subida, de manera que el brent, de referencia en Europa, escala el 2.68%, hasta los 83.56 dólares el barril; y el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE. UU, sube el 2.51%, hasta los 76.46 dólares.

los metales preciosos también se aprecian moderadamente: el oro avanza el 0.90%, hasta los 5,169 dólares la onza; y la plata el 1.90%, hasta los 85 dólares la onza.

En el mercado de bonos, el alemán a diez años cae hasta el 2.764%, y el español cede hasta el 3.231%.

El bitcóin sube un 2% y se mantiene por debajo de los 70,000 dólares, en 69,406.7.