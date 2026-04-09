Las bolsas europeas cierran con dudas y Wall Street en verde pese a fragilidad en Oriente Medio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las bolsas europeas cerraron con dudas este jueves, con tendencia dispar, mientras que Wall Street dio un giro y terminó la jornada en verde, con subidas inferiores al 1 %, en medio de la fragilidad en Oriente Medio y tras anunciar Israel negociaciones directas con Líbano que comenzarán pronto y que han aumentado las expectativas de avances en el conflicto.

En los parqués siguió pesando la incertidumbre por la debilidad del acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán: Fráncfort fue la bolsa más penalizada y perdió el 1.14 %; por detrás, el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, el 0.29 %; París, el 0.22 %; Madrid, el 0.15 %; y Londres, el 0.05 % y Milán ganó el 0.5 %.

Mientras, la bolsa de Nueva York, que comenzó la sesión en rojo, mejoró el ánimo después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara “negociaciones directas” con el Líbano para lograr un “acuerdo de paz histórico y duradero”, aunque aclaró que “no hay alto el fuego” con Hizbulá.

Al toque de la campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 2.85 %, hasta 47.909 puntos; el S&P 500 avanzó un 2.51 %, hasta 6.782 unidades, y el Nasdaq progresó un 2.80 %, hasta 22.634 enteros.

Por sectores, predominaron las ganancias, especialmente en las empresas de bienes no esenciales (2,46 %) e industriales (1,04 %), mientras que cerraron en rojo las de energía (-1,16 %), en paralelo a una moderación en el precio del crudo de Texas, que cerró en los 97.87 dólares el barril.

Mientras, el crudo brent de referencia en Europa subió un 1.23 %, hasta 95.92 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres. El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada comentó que los mercados están a la espera de tener más “claridad” sobre los acontecimientos en Oriente Medio.

Según Razaqzada, en el mejor de los casos, con el relajamiento de las tensiones, la reapertura del estrecho de Ormuz y la recuperación de la oferta de crudo en el mercado, el crudo podría empezar a moverse en niveles de 90 dólares.

El peor escenario sería una ruptura del alto el fuego, lo cual podría llevar a un nuevo repunte de los precios del crudo por encima de los 100 dólares y hasta los 120 dependiendo de la gravedad de la situación, agregó el experto.

Entretanto, el precio del gas natural bajó el 1.53 %, hasta los 44.51 euros por megavatio hora (MWh).

Al margen, los analistas están también atentos al índice de gastos de consumo personal (PCE), una medida de inflación muy seguida por la Reserva Federal, que se mantuvo alta en febrero, antes de la ofensiva contra Irán.

El PCE subió un 0.4 % respecto al mes anterior, mientras que la subida anualizada fue del 2.8 %, por encima de lo esperado.

Mientras, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió hoy de que los bancos centrales “deben estar preparados” para subir los tipos de interés y endurecer sus políticas monetarias si la guerra contra Irán deriva en importantes presiones inflacionarias.

En el mercado de la deuda, el rendimiento del bono soberano alemán, considerado el más seguro de Europa, subió 4.4 puntos básicos hasta el 2.984 %.

Al cierre de Wall Street, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años bajaba al 4.285 %; el oro subía a 4.794 dólares la onza, el euro se apreciaba y se cambiaba a 1.167 dólares, y el bitcóin ascendía un 1 %, hasta 72.300 dólares.