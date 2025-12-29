Las exportaciones panameñas cerrarán 2025 en $1,343 millones y esperan superar los $1,500 millones en ventas en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las exportaciones de Panamá cerrarán el año con ventas por entre $1,306 millones y $1,343 millones, lo que supondrá un crecimiento de hasta 3.8%. Mientras que para el año 2026 se proyecta que la colocación de productos panameños en el mercado internacional supere los $1,503 millones.

Así lo anunció el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, al realizar una conferencia sobre los resultados de la gestión de este año y las metas para 2026.

Precisó que hasta octubre de este año se lograron exportaciones por $835 millones acumulados, lo que representó un aumento de 3.1% o $24.8 millones adicionales en comparación con el mismo período de 2024. “Se trata de una cifra récord, el mayor valor acumulado entre 2010 y 2025”, indicó Moltó, al agregar que los productos líderes fueron camarones, banano, sandía y azúcares.

El ministro de Comercio e Industrias @MICIPMA , Julio Moltó @moltojulio presentó un balance de los resultados de las exportaciones. Video @KatiuskaNews https://t.co/hNeLYoZlcY pic.twitter.com/l8a8dvCfzX — La Prensa Panamá (@prensacom) December 29, 2025

Entre enero y octubre, las ventas totales al exterior, incluyendo regímenes especiales, alcanzaron los $1,098 millones.

Moltó reiteró que para 2026 parte del impulso vendrá con el reinicio de las exportaciones de banano de Chiquita Brands Panamá, luego de la reactivación de la producción que se logró entre octubre y diciembre de este año.

Igualmente, informó que también se enfocarán en incentivar las exportaciones de servicios modernos, como software y tecnologías de la información desarrolladas en el país, servicios de ciberseguridad, servicios profesionales, producciones audiovisuales y telemedicina. Para tal fin, anunció que en el primer trimestre se presentará la estrategia para las exportaciones de servicios.