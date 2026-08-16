Las frases de los líderes de Banco General que marcan el pulso a la industria financiera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los banqueros repasaron la trayectoria que llevó al banco de $73 millones en activos en 1980 a $20,880 millones en 2025, mientras su participación en el sistema bancario pasó de 0.32% a 11.94%.

Banco General pasó de tener $73 millones en activos en 1980 a $20,880 millones en 2025, un crecimiento de 286 veces. En ese mismo período, su participación dentro de los activos del sistema bancario aumentó de 0.32% a 11.94%.

La evolución de la entidad, su génesis y cómo siguen siendo relevantes en el sistema financiero local y regional, fue abordado en el reciente Penta Summit, en el que Raúl Alemán, presidente de Grupo Financiero BG; Juan Raúl Humbert, presidente de la Junta Directiva de Banco General; y Francisco “Pancho” Sierra, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Banco General, compartieron algunas de las ideas que, según explicaron, han marcado el ADN de la institución y la manera en que enfrenta los cambios del sector financiero.

El grupo financiero ha estado marcado por adquisiciones, transformación tecnológica y expansión de operaciones, pero sus líderes atribuyen buena parte de esa permanencia a una cultura basada en integridad, disciplina financiera, visión de largo plazo y capacidad de adaptación.

Las frases que debes conocer:

Raúl Alemán: el ADN no cambia con las circunstancias

“El ADN no depende de las circunstancias, no tiene nada que ver con las circunstancias. Hay que hacer las cosas bien, no importa si es tiempo de bonanza o tiempo de problemas”.

Alemán sostuvo que la cultura de Banco General debe mantenerse incluso cuando cambia el entorno.

También remarcó el peso de la integridad a la hora de seleccionar talento:

“Las personas todas tienen talentos, educación, tienen energía, pero las personas también tienen que tener integridad. Entonces la parte difícil es contratar integridad”.

Raúl Alemán destacó que el ADN de una organización se sostiene en valores, integridad y decisiones coherentes incluso en los momentos más difíciles. LP/Elysée Fernández

Y al dirigirse a empresarios y emprendedores, dejó una advertencia sobre las decisiones de negocio:

“Muchas veces tenemos la tentación de tomar atajos, pensamos que el atajo nos va a llegar más rápido, pero el atajo lo que nos va a hacer es que nos va a llevar al barranco”.

Juan Raúl Humbert: integridad y visión de largo plazo

El crecimiento de Banco General también ha estado acompañado por cambios estructurales. La entidad pasó de banca hipotecaria a banca universal, adquirió Bancomer en 2000, integró Banco Continental en 2007 y avanzó posteriormente hacia servicios digitales como banca móvil y Yappy.

En medio de esa evolución, Humbert destacó como uno de los pilares de la cultura de Banco General hacer lo correcto:

“Tenemos que hacer siempre lo correcto, integridad en todo lo que haces”.

Juan Raúl Humbert resaltó la importancia de hacer siempre lo correcto, preservar la cultura y mantener una visión de largo plazo en las decisiones del banco. LP/Elysée Fernández

También puso énfasis en que una visión cortoplacista puede convertirse en un obstáculo:

“Con el tiempo uno se da cuenta que efectivamente una visión en corto plazo puede ser tremendo impedimento a lograr lo que quieres lograr a largo plazo”.

Humbert recordó además que durante la pandemia hubo decisiones que podían haber generado un ahorro inmediato, pero que fueron evaluadas desde la cultura y el largo plazo. Mantuvieron la nómina sin cambios y elevaron las inversiones de la fundación para ayudar en plena emergencia sanitaria al país y a sus colaboradores.

“Mirando las cosas con el ADN en una mano y con una visión de largo plazo era absolutamente lo correcto”.

“Al final todo es gente y equipo”, recalcó Humbert.

Francisco ‘Pancho’ Sierra: ejecutar es el 90% de la tarea

Las cifras muestran la dimensión de la transformación. Los activos de Banco General crecieron de $73 millones en 1980 a $265 millones en 1985, $1,032 millones en 1995, $8,419 millones en 2010 y $20,880 millones en 2025. Su participación de mercado, medida sobre los activos del sistema bancario, alcanzó 13.92% en 2020, antes de situarse en 11.94% en 2025.

Sierra centró buena parte de su reflexión en la necesidad de definir objetivos, construir equipos y ejecutar:

“Hay que tener claro qué es lo que uno quiere y enfocarse”.

Sobre el papel del equipo agregó:

“Tengo que tener un equipo para llegar ahí. El éxito de todo es armar un equipo, no es cosa sencilla, y hay que asegurarnos que esa gente comulga con lo que creemos y se siente parte de eso”.

Francisco “Pancho” Sierra destacó que el reto está en tener claro el objetivo, construir el equipo adecuado y ejecutar con disciplina. LP/Elysée Fernández

Y dejó una de las frases más contundentes de la conversación:

“Tener claro qué quiero y armar el equipo y el plan y después ejecutar. El 90% de la tarea es ejecutar”.

Sierra también resaltó la disciplina financiera como una de las bases que una organización no puede descuidar:

“Hay que tener disciplina financiera, tener una reserva para los días secos”.

La trayectoria presentada durante el panel resume una historia de siete décadas de adaptación: desde su fundación en 1955, pasando por adquisiciones y la transformación a banco universal, hasta la expansión digital.

Para 2026, Banco General reportó más de 2 millones de clientes, una escala muy distinta a la institución que en 1980 concentraba apenas 0.32% de los activos del sistema bancario.