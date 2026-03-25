Las millonarias apuestas de inversores en petróleo antes del anuncio de Trump

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Nick Marsh - Reportero de Negocios, BBC News

Los operadores movieron cientos de millones de dólares en contratos de petróleo apenas unos minutos antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el lunes que su país aplazaría los ataques contra la infraestructura energética iraní con los que él mismo amenazó el fin de semana.

Datos de mercado revisados por la BBC muestran un repunte abrupto del volumen de operaciones alrededor de 15 minutos antes de que Trump divulgara su anuncio en redes sociales.

El precio del petróleo se desplomó tras la noticia, con una caída del 14 % en cuestión de minutos. Quienes apostaron por un giro inesperado como ese pudieron obtener cuantiosas ganancias.

Varios analistas del mercado consideran que esta actividad inusual abre la puerta a la posibilidad de que algunas de esas apuestas se realizaran con conocimiento previo de la decisión de Trump.

La BBC se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios.

Un portavoz le dijo a The Financial Times que el gobierno no “tolera que ningún funcionario se beneficie ilegalmente de información privilegiada”.

Los mercados financieros globales han sufrido fuertes turbulencias por el conflicto en Medio Oriente: las cotizaciones bursátiles han caído mientras el precio del petróleo y el gas se disparaba

Sin embargo, en varias ocasiones, la esperanza de un posible fin de la guerra ha provocado movimientos muy volátiles, con descensos bruscos del petróleo y subidas en las bolsas.

Trump anunció las conversaciones con Irán antes de la apertura de los mercados estadounidenses el lunes. / Roberto Schmidt / Getty

El sábado, Trump amenazó con “aniquilar” las centrales eléctricas de Irán si el país no reabría el estrecho de Ormuz, por el que transita alrededor del 20 % del petróleo y gas mundial, en un plazo de 48 horas.

Los mercados estaban cerrados ese día, pero los de Asia registraron fuertes caídas cuando reabrieron el lunes por la mañana, mientras que el precio del petróleo empezó a subir.

Sin embargo, el lunes a las 7:04 a.m. (hora del este de Estados Unidos), antes de la apertura de los mercados estadounidenses, el presidente publicó en su plataforma Truth Social que Washington había mantenido “CONVERSACIONES MUY BUENAS Y PRODUCTIVAS” con Teherán para una “RESOLUCIÓN COMPLETA Y TOTAL (sic)” de las hostilidades.

De inmediato, las bolsas repuntaron y el petróleo bajó hasta los $84 por barril, según el precio de referencia estadounidense.

Desde entonces, varios observadores analizan con detalle lo ocurrido en los mercados financieros en los minutos previos al mensaje del presidente.

A las 6:49 a.m., los operadores realizaron 734 apuestas sobre contratos de crudo WTI en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).

Un minuto después, ese número se había disparado hasta 2,168, el equivalente a unos $170 millones.

Un patrón similar apareció en la compra de contratos de Brent, el otro gran referente petrolero.

Entre las 6:48 a.m. y las 6:50 a.m., el volumen de operaciones pasó de 20 a más de 1,650: unos $150 millones en contratos.

Los datos de otros lunes muestran que, a esa hora, normalmente se realizan muchas menos operaciones.

Movimientos similares se registraron el lunes en los contratos de futuros del S&P 500, del Euro Stoxx 50 y de otros mercados.

Esto significa que los operadores apostaron por un aumento del valor de las mayores empresas cotizadas en Estados Unidos y Europa pocos minutos antes del anuncio de Trump.

“Esto parece anormal, sin duda”, afirma Mukesh Sahdev, analista jefe de petróleo en XAnalysts.

“En ese momento, no existía ningún indicio de que se estuvieran llevando a cabo conversaciones serias entre Estados Unidos e Irán, así que apostar tanto dinero a una caída del petróleo plantea muchas preguntas”.

El precio de la gasolina está volátil desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. / EPA

Sospechas de información privilegiada

El momento en que se realizaron las apuestas ha despertado dudas sobre un posible conocimiento previo del anuncio del presidente.

“Justo antes de que él publicara en redes sociales, muchas personas entraron en tratos que les permitirían beneficiarse de una caída del precio del petróleo”, señaló Rachel Winter, socia de la firma de gestión patrimonial Killik & Co.

“Por eso ha surgido la especulación sobre un posible uso de información privilegiada. No sabemos si es así, pero sería deseable que se investigara”, añadió.

Más tarde ese mismo lunes, el gobierno de Irán negó que hubiera conversaciones y lo calificó de “noticias falsas”, lo que provocó un ligero repunte en los precios del petróleo.

En un mensaje publicado en X, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Estados Unidos e Israel de utilizar “noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del lodazal en el que están atrapados”.

La BBC también se puso en contacto con el regulador financiero estadounidense, la Comisión de Comercio de Futuros sobre Mercancías (CFTC), así como con la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido.

No es la primera vez que decisiones de política exterior de Estados Unidos coinciden con un aumento repentino de actividad especulativa.

En enero, las apuestas se dispararon en Polymarket, una plataforma de predicciones basada en criptomonedas, cuando usuarios apostaron a que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dejaría el poder a finales de ese mes.

Horas después, fuerzas estadounidenses lo detuvieron durante un ataque en Caracas.

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