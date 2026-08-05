Le inyectan $22.1 millones al presupuesto del IMA para que compre 500 mil quintales de arroz y alimentos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un crédito adicional suplementario a favor del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) por un monto de $22,133,574 fue autorizado por el Consejo de Gabinete la tarde de este martes 4 de agosto.

Los dineros serán para financiar la compra de 550,000 quintales de arroz y otros productos de la canasta básica, tales como aceite, azúcar, pastas, espaguetis, café, sal, atún, guandú, frijoles, sardinas, entre otros, informó la Presidencia en un comunicado.

Estos productos son ofrecidos por el IMA a través de las ferias y las tiendas que ha instalado en varias provincias del país.

La solicitud de fondos, explicó Presidencia, cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y con el informe favorable sobre la viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.

Además, el Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que someta a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional este crédito adicional.