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    V Cumbre Internacional de Liderazgo

    Leddin, McInerney y Fine: las mentes que redefinirán la gestión empresarial en la V Cumbre de Liderazgo

    Patrick Leddin, Ryan McInerney y Alan Fine tendrán una agenda centrada en disrupción, transformación organizacional con IA y el compromiso necesario para impulsar el cambio.

    Redacción de La Prensa
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    Leddin, McInerney y Fine: las mentes que redefinirán la gestión empresarial en la V Cumbre de Liderazgo
    Foto de la IV Cumbre Internacional de Liderazgo.

    Cómo capitalizar sobre la disrupción en un mundo con inteligencia artificial (IA) es el desafío sobre el cual girará la V Cumbre Internacional de Liderazgo, que tendrá como escenario Panamá.

    Y para abordar las respuestas a ese desafío Patrick Leddin, Ryan McInerney y Alan Fine llegarán a Ciudad de Panamá el próximo jueves 10 de septiembre.

    Los expositores de la cumbre de liderazgo son referentes internacionales cuyas investigaciones están influyendo en la forma en que las organizaciones enfrentan la disrupción, la inteligencia artificial y el desarrollo del talento. Sus carreras han seguido caminos distintos. Leddin ha estudiado cómo los líderes pueden responder a escenarios de disrupción; McInerney trabaja con organizaciones inmersas en procesos de transformación, hoy transformados por la inteligencia artificial; y Fine ha dedicado décadas a entender qué moviliza a las personas y qué puede frenar su desempeño. La coincidencia de los tres permite llevar la discusión sobre liderazgo a situaciones que ya forman parte de la gestión diaria de las empresas.

    Leddin, McInerney y Fine: las mentes que redefinirán la gestión empresarial en la V Cumbre de Liderazgo
    Patrick Leddin es líder de Prácticas de Liderazgo y Cultura en FranklinCovey. Cortesía

    Patrick Leddin es autor bestseller, especialista en liderazgo, cambio organizacional y desarrollo del talento. Junto con James Patterson escribió Disrupt Everything, bestseller del New York Times que recoge una investigación plurianual dirigida por Leddin en la Universidad de Vanderbilt.

    Su trabajo parte de una premisa concreta: no todas las disrupciones tienen el mismo origen ni requieren la misma respuesta. En Panamá abordará cómo los líderes pueden reconocerlas, capitalizar las oportunidades que generan y actuar con mayor claridad y resiliencia en escenarios donde el cambio dejó de ser excepcional.

    Actualmente, Leddin es líder de Prácticas de Liderazgo y Cultura en FranklinCovey. Su trayectoria dentro de la organización también incluye responsabilidades en la implementación de Las 4 Disciplinas de la Ejecución (4DX), consultoría y alianzas estratégicas.

    Leddin, McInerney y Fine: las mentes que redefinirán la gestión empresarial en la V Cumbre de Liderazgo
    Ryan McInerney es líder de la práctica global de consultoría de FranklinCovey. Cortesía

    Ryan McInerney, líder de la práctica global de consultoría de FranklinCovey, abordará uno de los asuntos que más está modificando la gestión empresarial: la transformación organizacional con inteligencia artificial. Su experiencia se concentra en acompañar a organizaciones y ejecutivos cuando nuevas prioridades requieren cambiar formas de trabajar y conseguir que los equipos las incorporen a su operación.

    Su participación pondrá el foco en un desafío que trasciende la incorporación de tecnología: cómo lograr que las personas adopten nuevas herramientas, se comprometan con el proceso y conviertan la transformación en resultados sostenibles.

    Leddin, McInerney y Fine: las mentes que redefinirán la gestión empresarial en la V Cumbre de Liderazgo
    Alan Fine ha desarrollado su carrera alrededor del desempeño humano y de las barreras que pueden impedir que una persona utilice plenamente capacidades que ya posee. Cortesía

    Alan Fine, cofundador de InsideOut Development y autor de You Already Know How to Be Great, bestseller de New York Times, ha desarrollado su carrera alrededor del desempeño humano y de las barreras que pueden impedir que una persona utilice plenamente capacidades que ya posee.

    Su planteamiento cuestiona la idea de que mejorar depende siempre de adquirir más conocimientos. Fine abordará cómo generar compromiso e impulsar el cambio necesario, identificando las interferencias que frenan el potencial individual y colectivo y dificultan que ese conocimiento se traduzca en resultados.

    La V Cumbre de Liderazgo, organizada por Greatness Center, prevé reunir a más de 400 empresarios, ejecutivos y líderes de organizaciones durante una jornada de cuatro horas: 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Panama Convention Center.

    En su quinta edición, el encuentro reunirá en Panamá experiencias construidas desde la investigación, la consultoría global y el estudio del desempeño humano. Disrupción, inteligencia artificial y cambio organizacional convergen así en una misma discusión: qué necesitan hacer hoy los líderes para conducir organizaciones capaces de responder a transformaciones que ya están ocurriendo.

    Greatness Center es una organización dedicada al desarrollo de líderes y equipos, mediante programas y experiencias orientados a fortalecer capacidades de liderazgo, ejecución y transformación organizacional.

    Redacción de La Prensa

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