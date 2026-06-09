Legado, sucesión e inversión: los desafíos de las empresas familiares para trascender generaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Durante el foro “De familia empresaria a familia inversionista”, especialistas abordaron los retos de la gestión patrimonial, la sucesión y la preservación de la riqueza entre generaciones.

Las empresas familiares constituyen uno de los pilares de la economía mundial y, contrario a lo que muchos podrían pensar, no se limitan a pequeños negocios locales.

Estas estructuras abarcan desde emprendimientos emergentes hasta grandes corporaciones multinacionales y, detrás de su éxito financiero, existe una dinámica particular y compleja: la familia empresaria.

A diferencia de las corporaciones tradicionales, las empresas familiares suelen regirse por una visión de largo plazo en la que el legado y los valores compartidos desempeñan un papel fundamental.

Estos temas fueron abordados durante el foro “De familia empresaria a familia inversionista: En camino hacia un Family Office”, transmitido este martes 9 de junio por La Prensa, en el que especialistas analizaron cómo las familias pueden gestionar su patrimonio, transformar su forma de invertir y construir un legado sostenible para las futuras generaciones.

Un Family Office es una estructura diseñada para administrar el patrimonio de una o varias familias de alto patrimonio, encargándose de aspectos como las inversiones, la planificación financiera, la sucesión, el gobierno familiar y la preservación de la riqueza entre generaciones.

Durante el encuentro se destacó que la transición de una familia empresaria a una familia inversionista no consiste únicamente en diversificar los activos, sino en adoptar procesos, estructuras y criterios que permitan preservar, hacer crecer y transferir la riqueza de manera sostenible a lo largo del tiempo.

Los expositores identificaron cuatro pilares que sirven como hoja de ruta para llevar a cabo esta transformación. El primero es fortalecer la identidad y el propósito común de la familia, con el fin de evitar que, una vez desaparezca la empresa original, se pierda el sentido de unidad.

El segundo pilar es consolidar la gobernanza y la estructura operativa, definiendo reglas claras que permitan prevenir conflictos relacionados con la administración y distribución de la riqueza. A estos se suman la definición de estrategias de inversión y gestión de riesgos, y el fortalecimiento de la sucesión, la educación y la construcción del legado familiar.

Los especialistas coincidieron en que la transición hacia una familia inversionista suele darse cuando el patrimonio alcanza un nivel de complejidad que exige una gestión más profesional y diversificada, reduciendo la dependencia de una sola empresa o sector económico.

De izq a der: Robbie García, fundador y socio director de Versata Capitl; María Cristina Salazar, presidenta de Inversa Holdings y Fundación Grupo Provivienda y Antonino Ciulla, director de AV Securities. Foto: Alexander Arosemena /LP Foro

La presidenta de Inversa Holdings y de la Fundación Grupo Provivienda, María Cristina Salazar, señaló que uno de los principales retos en este proceso fue establecer una estructura organizacional y separar las distintas empresas de acuerdo con la naturaleza de sus operaciones.

Por su parte, Robbie García, fundador y socio director de Versata Capital, firma especializada en banca de inversión y asesoría financiera, destacó que uno de los puntos más sensibles de la transición es incorporar miembros externos a la familia dentro de las juntas directivas.

En tanto, Antonino Ciulla, director de AV Securities, subrayó la importancia de que las familias ajusten sus expectativas de rentabilidad y comprendan que los retornos provenientes de nuevas inversiones pueden ser más moderados que los generados históricamente por la empresa familiar original.

Martín Vega, l gerente de alianzas, comunicación y abogacía de Unicef. Foto: Alexander Arosemena /LP

El Círculo Azul

El foro también contó con la participación de Martín Vega, gerente de alianzas, comunicación y abogacía de Unicef, quien presentó “El Círculo Azul”, una plataforma de inversión social que busca conectar a empresas y familias empresarias con iniciativas orientadas al desarrollo del país.

Según Vega, este modelo de inversión puede generar un impacto significativo en la calidad de vida de la niñez panameña, que representa cerca de una tercera parte de la población del país.

Datos de Unicef indican que en Panamá viven más de 1.2 millones de niños y que uno de cada tres se encuentra en situación de pobreza.

Durante el evento también se anunció que American Pets se convirtió en la primera empresa panameña vinculada a Familias Empresarias en sumarse a la iniciativa El Círculo Azul de Unicef.