Levantan la restricción de zarpe en varios puertos del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó este jueves 5 de febrero que la restricción de zarpe en al menos cinco puertos del país fue levantada.

De acuerdo con la entidad, la medida se toma ante la evolución favorable de las condiciones meteorológicas en ambas vertientes marítimas.

Se levanta la restricción en estos puertos:

Pedasí

Puerto Obaldía

Puerto Panamá

Colón

Balboa

Taboga

La AMP recomendó a los usuarios del sector marítimo mantenerse atentos a las condiciones atmosféricas, verificar los reportes oficiales y adoptar las medidas de seguridad pertinentes antes y durante la navegación.

En días pasados, las autoridades emitieron un aviso de prevención por fuertes vientos y oleajes, en ambas vertientes, debido al mal tiempo.