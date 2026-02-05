Panamá, 05 de febrero del 2026

    Levantan la restricción de zarpe en varios puertos del país

    Henry Cárdenas P.
    Sede de la Autoridad Marítima de Panamá. Cortesía

    La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó este jueves 5 de febrero que la restricción de zarpe en al menos cinco puertos del país fue levantada.

    De acuerdo con la entidad, la medida se toma ante la evolución favorable de las condiciones meteorológicas en ambas vertientes marítimas.

    Se levanta la restricción en estos puertos:

    • Pedasí

    • Puerto Obaldía

    • Puerto Panamá

    • Colón

    • Balboa

    • Taboga

    La AMP recomendó a los usuarios del sector marítimo mantenerse atentos a las condiciones atmosféricas, verificar los reportes oficiales y adoptar las medidas de seguridad pertinentes antes y durante la navegación.

    En días pasados, las autoridades emitieron un aviso de prevención por fuertes vientos y oleajes, en ambas vertientes, debido al mal tiempo.

