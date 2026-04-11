Levantan veda del camarón en Panamá y arranca la primera temporada de pesca 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá reabre desde este sábado 11 de abril la temporada de pesca de camarón, tras concluir el primer periodo de veda del año, que se extendió desde el 1 de febrero. La faena estará permitida hasta el 31 de agosto en todo el territorio nacional.

La medida marca el reinicio de una de las actividades pesqueras más relevantes del país, luego de más de dos meses de prohibición total de captura de camarón marino, establecida para favorecer la reproducción y recuperación de la especie.

De acuerdo con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, durante la veda se mantuvieron operativos de control y vigilancia orientados a asegurar el cumplimiento de la normativa, con el objetivo de proteger el recurso y sus ciclos biológicos.

El levantamiento de la restricción abre nuevamente el mercado para pescadores, comercializadores y comunidades costeras, en una etapa en el que las autoridades insisten en la necesidad de mantener prácticas sostenibles y apego a las regulaciones vigentes.

El periodo de pesca que ahora inicia es el primero de 2026 y forma parte del esquema anual de manejo del recurso camarón, diseñado para equilibrar la actividad económica con la conservación de las especies, aseguró la entidad.