Licitación de los puertos de Corozal y Telfers entra en fase clave: pliegos finales se definirían en agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proceso de licitación para el desarrollo de las nuevas terminales portuarias de Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, entra en una fase clave durante este primer semestre del año, con la mira puesta en la publicación de los pliegos finales hacia mediados de año, alrededor del mes de agosto.

Así lo explicó el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, al detallar que el primer paso del proceso ha sido salir al mercado para identificar a los operadores portuarios formalmente interesados en participar en la licitación.

“Lo primero era salir al mercado para ver quiénes están formalmente interesados. Nosotros tuvimos una conversación sobre el tema en octubre (2025) y aparecieron una cantidad de firmas interesadas en este proyecto”, indicó Vásquez.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) avanzó en la elaboración y publicación del pliego de precalificación, que actualmente se encuentra en el mercado y define los requisitos técnicos, financieros y legales que deben cumplir los potenciales proponentes.

El administrador explicó que, una vez las empresas formalicen su interés y se complete la fase de precalificación, la ACP sostendrá una serie de reuniones con los participantes precalificados, con el objetivo de afinar el contenido del pliego definitivo de licitación.

Las declaraciones de Vásquez se dieron en las esclusas de Agua Clara, en Colón, durante el paso del crucero de Disney Adventure.

De acuerdo con el cronograma expuesto por la administración del Canal, el proceso completo —desde la publicación del pliego final hasta la adjudicación— podría tomar entre cinco y seis meses, con una adjudicación prevista para principios de 2027.

La ACP publicó el pasado 30 de enero los pliegos de precalificación tanto para las nuevas terminales portuarias como para el corredor energético, marcando el inicio formal del proceso de selección de futuros concesionarios para dos de los proyectos estratégicos más relevantes del Canal.

En el caso de los puertos de Corozal y Telfers, el objetivo es desarrollar terminales capaces de absorber entre 5 millones y 6 millones de contenedores adicionales por año, en un contexto en el que el sistema logístico panameño moviliza alrededor de 21 millones de contenedores anuales, de los cuales cerca de 11 millones transitan por la vía interoceánica sin utilizar puertos locales.