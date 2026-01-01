Panamá, 01 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Crónica de un viaje

    Lima, paladar del mundo

    Gastronomía, tradición y una diversidad que asombra desde el primer bocado, así fue la experiencia de un recorrido de cuatro días por la capital peruana.

    Elysée Fernández
    Lima, paladar del mundo
    Danzas tipicas durante la Feria Perú Mucho Gusto. LP/Elysée Fernández

    Lima no se visita: se recorre con los sentidos. Se prueba, se huele, se escucha y se contempla. Desde el primer instante, la capital peruana revela por qué es considerada una de las grandes potencias gastronómicas del mundo y, al mismo tiempo, una ciudad donde la historia y la modernidad conviven con naturalidad.

    Día 1 | Rumbo a tierras peruanas

    La jornada comenzó de madrugada, a las tres en punto, desde Arraiján rumbo al Aeropuerto Internacional de Tocumen. El vuelo hacia Lima despegó alrededor de las nueve de la mañana y transcurrió con total tranquilidad. A las 12:25 del mediodía, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao.

    Desde la ventanilla, el paisaje anunciaba una ciudad costera marcada por la aridez del desierto, con tonos beige y dorados contrastando con el azul del Pacífico. El primer contacto visual fue El Callao, un distrito de realidades más humildes que anticipaba el contraste urbano que Lima ofrece entre tradición, modernidad y diversidad social.

    Lima, paladar del mundo
    La Plaza Mayor con el imponente Palacio de Gobierno en Lima. LP/ Elysée Fernández

    A la salida, el grupo fue recibido por representantes de PromPerú, quienes acompañaron toda la experiencia gastronómica y cultural. El traslado al hotel, de aproximadamente 40 minutos, permitió un primer recorrido por el malecón, con el océano como telón de fondo.

    Miraflores y el inicio de la travesía

    El Radisson RED Miraflores fue el punto de partida. Moderno, acogedor y con un servicio cálido, el hotel recibió a un grupo diverso de comunicadores provenientes de Ecuador, Brasil, Venezuela y Panamá. Las guías peruanas, Dalia y Fiorella, marcaron el ritmo de una agenda intensa, diseñada para no dejar espacio al descanso, sino al asombro.

    Lima, paladar del mundo
    Barranco, uno de los distritos más pintorescos de Lima. LP/Elysée Fernández

    La primera salida fue hacia Barranco, uno de los distritos más pintorescos de Lima.

    Lima, paladar del mundo
    Entre arte y pedales es Barranco. LP/ Elysée Fernández

    El atardecer, la brisa marina y las palmeras acompañaban a familias, ciclistas y corredores que compartían el espacio urbano con orden y respeto. Lima se mostraba viva, pero serena.

    Sabores que cuentan historias

    El recorrido gastronómico inició en Exquisito Perú, donde la biodiversidad del país se traduce en frutas, aromas y sabores. Tumbo, aguaymanto, granadilla y chirimoya fueron solo el comienzo. A ellos se sumaron chocolates amazónicos, té de cacao y una lección fundamental: Perú alberga más de 4,000 variedades de papa, siendo el centro mundial de origen de este tubérculo esencial.

    Lima, paladar del mundo
    PERÚ alberga más de 4,000 variedades de papas. LP/ Elysée Fernández Así nos explicaron en las oficinas de Exquisito Perú.

    La experiencia continuó con destilados artesanales como Degollador, elaborado con ají mochero, y Arcano, a base de hoja de coca. Cada sorbo narraba un territorio distinto.

    En el Hotel B, la gastronomía se elevó a expresión artística con platos como causa de trucha, cuy crocante sobre pesto de huacatay y chips de papa. Más adelante, Huambra sorprendió con su fusión amazónica: bao de paiche, tostones de yuca, palmitos en tres etapas y cócteles con camu camu, en un festín de texturas y sabores.

    Lima, paladar del mundo
    Arroz norteño con zapallo loche en el Hotel B. LP/ Elysée Fernández

    El cierre del día fue en Limaná, con una propuesta sostenible y fresca: pisco sour, tiradito de corvina y arroz norteño con zapallo loche. Exhaustos, pero felices, el grupo cerró la jornada con la certeza de que Lima se saborea lentamente.

    Una ciudad moderna con alma tradicional

    Durante los desplazamientos, Lima mostró su equilibrio urbano. Distritos como Miraflores, San Isidro, Magdalena y Barranco reflejan una ciudad ordenada, vibrante y segura, donde lo contemporáneo convive con lo histórico. Por la noche, las calles se llenan nuevamente de vida: caminatas tranquilas, cenas al aire libre y una sensación constante de calma.

    Lima, paladar del mundo
    En el recorrido también visitamos el Puente de los Suspiros, La Plazuela Chabuca Granda y la iglesia la Ermita que permanece cerrada. LP/Elysée Fernández
    Lima, paladar del mundo
    Lima, paladar del mundo
    Lima, paladar del mundo
    Lima, paladar del mundo
    Lima, paladar del mundo
    Lima, paladar del mundo

    Día 2: Amanecer frente al Pacífico

    El malecón de Miraflores fue el escenario del segundo día. La primera parada: el Parque del Amor, inaugurado en 1993. Mosaicos coloridos con frases de escritores latinoamericanos y la emblemática escultura El Beso, de Víctor Delfín, rinden homenaje al romanticismo frente al océano. El ritual de los candados, los vendedores ambulantes y la vista infinita completan una postal inolvidable.

    Lima, paladar del mundo
    El Parque del Amor en Miraflores, obra del artista peruano Víctor Delfín, fue inaugurado el 14 de febrero de 1993 con su ícono escultura "El Beso" celebrando el amor. LP/ Elysée Fernández

    El recorrido continuó por el Parque Chino y luego hacia Barranco, pasando por el Puente de los Suspiros, la Plazuela Chabuca Granda y los murales urbanos que han convertido al distrito en un museo a cielo abierto. El Museo Jade Rivera cerró la ruta artística con una mirada contemporánea que conecta mitología andina y arte urbano.

    Perú Mucho Gusto: una fiesta nacional

    La tarde llevó al grupo a la feria Perú Mucho Gusto, en Magdalena del Mar. En su edición número 29, el evento reunió a las 25 regiones del país en una celebración culinaria y cultural. Ceviches, arroces marinos, panes artesanales, dulces tradicionales y una amplia muestra de piscos confirmaban que la gastronomía peruana es identidad, orgullo y herencia.

    Lima, paladar del mundo
    Ceviche de Bonito y la diversidad de ajíes que cuenta Perú. LP/Elysée Fernández

    El ceviche estilo Corsari, preparado con bonito, limón recién exprimido, ají, cebolla morada y camote, fue una lección de sencillez y equilibrio. El pan con chicharrón, ganador de concursos, y los picarones con miel de chancaca cerraron una jornada intensa y deliciosa.

    Día 3: El corazón histórico de Lima

    El Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad, reveló la Lima colonial. La Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno y la Catedral transportan al siglo XVI. Bajo el piso de la Catedral reposan criptas y restos históricos, incluido Francisco Pizarro.

    Lima, paladar del mundo
    Santa Rosa de Lima, sus restos descansan en la iglesia de Santo Domingo ubiacado en el Centro Histórico de Lima. LP/Elysée Fernández

    La Casa de la Literatura Peruana, antigua estación de tren, rinde homenaje a las letras del país y a figuras como Mario Vargas Llosa.

    Lima, paladar del mundo
    La Casa de la Literatura en Lima. LP /Elysée Fernández

    El Convento de Santo Domingo, por su parte, guarda los restos de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías, conectando fe, historia y devoción.

    Día 4: Historia y sabor en El Callao

    La Fortaleza Real Felipe, construida para defender el puerto de ataques piratas, impresiona por su magnitud y su legado. Desde sus murallas se contempla el Pacífico, recordando siglos de lucha y comercio.

    Lima, paladar del mundo
    Fortaleza del Real Felipe, complejo arquitectónico histórico militar construido en la bahía del Callao . LP/Elysée Fernández

    El viaje concluyó en La Punta, donde el mar vuelve a ser protagonista. Pan de pejerrey, ceviche chalaco y la sazón local sellaron la experiencia antes del regreso a Panamá, el sábado 1 de diciembre.

    Un viaje que deja huella

    Lima es más que un destino: es una experiencia sensorial. Cada plato, cada calle y cada historia confirman que el Perú se vive con orgullo y se comparte con generosidad.

    Perú abrió sus puertas a una cultura que se respira, se camina y, sobre todo, se saborea en cada rincón de Lima.

    Elysée Fernández

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más
    • Miembro de la Junta Directiva de la CSS es investigado por presunto peculado agravado. Leer más
    • Fallece el abogado Álvaro Alfredo Arias Arias. Leer más