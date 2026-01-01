Lima, paladar del mundo

Lima no se visita: se recorre con los sentidos. Se prueba, se huele, se escucha y se contempla. Desde el primer instante, la capital peruana revela por qué es considerada una de las grandes potencias gastronómicas del mundo y, al mismo tiempo, una ciudad donde la historia y la modernidad conviven con naturalidad.
Día 1 | Rumbo a tierras peruanas
La jornada comenzó de madrugada, a las tres en punto, desde Arraiján rumbo al Aeropuerto Internacional de Tocumen. El vuelo hacia Lima despegó alrededor de las nueve de la mañana y transcurrió con total tranquilidad. A las 12:25 del mediodía, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao.
Desde la ventanilla, el paisaje anunciaba una ciudad costera marcada por la aridez del desierto, con tonos beige y dorados contrastando con el azul del Pacífico. El primer contacto visual fue El Callao, un distrito de realidades más humildes que anticipaba el contraste urbano que Lima ofrece entre tradición, modernidad y diversidad social.
A la salida, el grupo fue recibido por representantes de PromPerú, quienes acompañaron toda la experiencia gastronómica y cultural. El traslado al hotel, de aproximadamente 40 minutos, permitió un primer recorrido por el malecón, con el océano como telón de fondo.
Miraflores y el inicio de la travesía
El Radisson RED Miraflores fue el punto de partida. Moderno, acogedor y con un servicio cálido, el hotel recibió a un grupo diverso de comunicadores provenientes de Ecuador, Brasil, Venezuela y Panamá. Las guías peruanas, Dalia y Fiorella, marcaron el ritmo de una agenda intensa, diseñada para no dejar espacio al descanso, sino al asombro.
La primera salida fue hacia Barranco, uno de los distritos más pintorescos de Lima.
El atardecer, la brisa marina y las palmeras acompañaban a familias, ciclistas y corredores que compartían el espacio urbano con orden y respeto. Lima se mostraba viva, pero serena.
Sabores que cuentan historias
El recorrido gastronómico inició en Exquisito Perú, donde la biodiversidad del país se traduce en frutas, aromas y sabores. Tumbo, aguaymanto, granadilla y chirimoya fueron solo el comienzo. A ellos se sumaron chocolates amazónicos, té de cacao y una lección fundamental: Perú alberga más de 4,000 variedades de papa, siendo el centro mundial de origen de este tubérculo esencial.
La experiencia continuó con destilados artesanales como Degollador, elaborado con ají mochero, y Arcano, a base de hoja de coca. Cada sorbo narraba un territorio distinto.
En el Hotel B, la gastronomía se elevó a expresión artística con platos como causa de trucha, cuy crocante sobre pesto de huacatay y chips de papa. Más adelante, Huambra sorprendió con su fusión amazónica: bao de paiche, tostones de yuca, palmitos en tres etapas y cócteles con camu camu, en un festín de texturas y sabores.
El cierre del día fue en Limaná, con una propuesta sostenible y fresca: pisco sour, tiradito de corvina y arroz norteño con zapallo loche. Exhaustos, pero felices, el grupo cerró la jornada con la certeza de que Lima se saborea lentamente.
Una ciudad moderna con alma tradicional
Durante los desplazamientos, Lima mostró su equilibrio urbano. Distritos como Miraflores, San Isidro, Magdalena y Barranco reflejan una ciudad ordenada, vibrante y segura, donde lo contemporáneo convive con lo histórico. Por la noche, las calles se llenan nuevamente de vida: caminatas tranquilas, cenas al aire libre y una sensación constante de calma.
Día 2: Amanecer frente al Pacífico
El malecón de Miraflores fue el escenario del segundo día. La primera parada: el Parque del Amor, inaugurado en 1993. Mosaicos coloridos con frases de escritores latinoamericanos y la emblemática escultura El Beso, de Víctor Delfín, rinden homenaje al romanticismo frente al océano. El ritual de los candados, los vendedores ambulantes y la vista infinita completan una postal inolvidable.
El recorrido continuó por el Parque Chino y luego hacia Barranco, pasando por el Puente de los Suspiros, la Plazuela Chabuca Granda y los murales urbanos que han convertido al distrito en un museo a cielo abierto. El Museo Jade Rivera cerró la ruta artística con una mirada contemporánea que conecta mitología andina y arte urbano.
Perú Mucho Gusto: una fiesta nacional
La tarde llevó al grupo a la feria Perú Mucho Gusto, en Magdalena del Mar. En su edición número 29, el evento reunió a las 25 regiones del país en una celebración culinaria y cultural. Ceviches, arroces marinos, panes artesanales, dulces tradicionales y una amplia muestra de piscos confirmaban que la gastronomía peruana es identidad, orgullo y herencia.
El ceviche estilo Corsari, preparado con bonito, limón recién exprimido, ají, cebolla morada y camote, fue una lección de sencillez y equilibrio. El pan con chicharrón, ganador de concursos, y los picarones con miel de chancaca cerraron una jornada intensa y deliciosa.
Día 3: El corazón histórico de Lima
El Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad, reveló la Lima colonial. La Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno y la Catedral transportan al siglo XVI. Bajo el piso de la Catedral reposan criptas y restos históricos, incluido Francisco Pizarro.
La Casa de la Literatura Peruana, antigua estación de tren, rinde homenaje a las letras del país y a figuras como Mario Vargas Llosa.
El Convento de Santo Domingo, por su parte, guarda los restos de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías, conectando fe, historia y devoción.
Día 4: Historia y sabor en El Callao
La Fortaleza Real Felipe, construida para defender el puerto de ataques piratas, impresiona por su magnitud y su legado. Desde sus murallas se contempla el Pacífico, recordando siglos de lucha y comercio.
El viaje concluyó en La Punta, donde el mar vuelve a ser protagonista. Pan de pejerrey, ceviche chalaco y la sazón local sellaron la experiencia antes del regreso a Panamá, el sábado 1 de diciembre.
Un viaje que deja huella
Lima es más que un destino: es una experiencia sensorial. Cada plato, cada calle y cada historia confirman que el Perú se vive con orgullo y se comparte con generosidad.
Perú abrió sus puertas a una cultura que se respira, se camina y, sobre todo, se saborea en cada rincón de Lima.