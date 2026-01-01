Lima, paladar del mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Gastronomía, tradición y una diversidad que asombra desde el primer bocado, así fue la experiencia de un recorrido de cuatro días por la capital peruana.

Lima no se visita: se recorre con los sentidos. Se prueba, se huele, se escucha y se contempla. Desde el primer instante, la capital peruana revela por qué es considerada una de las grandes potencias gastronómicas del mundo y, al mismo tiempo, una ciudad donde la historia y la modernidad conviven con naturalidad.

Día 1 | Rumbo a tierras peruanas

La jornada comenzó de madrugada, a las tres en punto, desde Arraiján rumbo al Aeropuerto Internacional de Tocumen. El vuelo hacia Lima despegó alrededor de las nueve de la mañana y transcurrió con total tranquilidad. A las 12:25 del mediodía, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao.

Desde la ventanilla, el paisaje anunciaba una ciudad costera marcada por la aridez del desierto, con tonos beige y dorados contrastando con el azul del Pacífico. El primer contacto visual fue El Callao, un distrito de realidades más humildes que anticipaba el contraste urbano que Lima ofrece entre tradición, modernidad y diversidad social.

La Plaza Mayor con el imponente Palacio de Gobierno en Lima. LP/ Elysée Fernández

A la salida, el grupo fue recibido por representantes de PromPerú, quienes acompañaron toda la experiencia gastronómica y cultural. El traslado al hotel, de aproximadamente 40 minutos, permitió un primer recorrido por el malecón, con el océano como telón de fondo.

Miraflores y el inicio de la travesía

El Radisson RED Miraflores fue el punto de partida. Moderno, acogedor y con un servicio cálido, el hotel recibió a un grupo diverso de comunicadores provenientes de Ecuador, Brasil, Venezuela y Panamá. Las guías peruanas, Dalia y Fiorella, marcaron el ritmo de una agenda intensa, diseñada para no dejar espacio al descanso, sino al asombro.

Barranco, uno de los distritos más pintorescos de Lima. LP/Elysée Fernández

La primera salida fue hacia Barranco, uno de los distritos más pintorescos de Lima.

Entre arte y pedales es Barranco. LP/ Elysée Fernández

El atardecer, la brisa marina y las palmeras acompañaban a familias, ciclistas y corredores que compartían el espacio urbano con orden y respeto. Lima se mostraba viva, pero serena.

Sabores que cuentan historias

El recorrido gastronómico inició en Exquisito Perú, donde la biodiversidad del país se traduce en frutas, aromas y sabores. Tumbo, aguaymanto, granadilla y chirimoya fueron solo el comienzo. A ellos se sumaron chocolates amazónicos, té de cacao y una lección fundamental: Perú alberga más de 4,000 variedades de papa, siendo el centro mundial de origen de este tubérculo esencial.

PERÚ alberga más de 4,000 variedades de papas. LP/ Elysée Fernández Así nos explicaron en las oficinas de Exquisito Perú.

La experiencia continuó con destilados artesanales como Degollador, elaborado con ají mochero, y Arcano, a base de hoja de coca. Cada sorbo narraba un territorio distinto.

En el Hotel B, la gastronomía se elevó a expresión artística con platos como causa de trucha, cuy crocante sobre pesto de huacatay y chips de papa. Más adelante, Huambra sorprendió con su fusión amazónica: bao de paiche, tostones de yuca, palmitos en tres etapas y cócteles con camu camu, en un festín de texturas y sabores.

Arroz norteño con zapallo loche en el Hotel B. LP/ Elysée Fernández

El cierre del día fue en Limaná, con una propuesta sostenible y fresca: pisco sour, tiradito de corvina y arroz norteño con zapallo loche. Exhaustos, pero felices, el grupo cerró la jornada con la certeza de que Lima se saborea lentamente.

Una ciudad moderna con alma tradicional

Durante los desplazamientos, Lima mostró su equilibrio urbano. Distritos como Miraflores, San Isidro, Magdalena y Barranco reflejan una ciudad ordenada, vibrante y segura, donde lo contemporáneo convive con lo histórico. Por la noche, las calles se llenan nuevamente de vida: caminatas tranquilas, cenas al aire libre y una sensación constante de calma.

Previous ¡Qué fiesta de sabores y alegría en Perú, Mucho Gusto! LP/ Elysée Fernández En el recorrido también visitamos el Puente de los Suspiros, La Plazuela Chabuca Granda y la iglesia la Ermita que permanece cerrada. LP/Elysée Fernández Corazón histórico de Lima, belleza colonial en cada esquina. LP /Elysée Fernández En el recorrido también visitamos el Puente de los Suspiros, La Plazuela Chabuca Granda y la iglesia la Ermita que permanece cerrada. LP/Elysée Fernández En el recorrido también visitamos el Puente de los Suspiros, La Plazuela Chabuca Granda y la iglesia la Ermita que permanece cerrada. LP/Elysée Fernández ¡Qué fiesta de sabores y alegría en Perú, Mucho Gusto! LP/ Elysée Fernández ¡Qué fiesta de sabores y alegría en Perú, Mucho Gusto! LP/ Elysée Fernández ¡Qué fiesta de sabores y alegría en Perú, Mucho Gusto! LP/ Elysée Fernández ¡Qué fiesta de sabores y alegría en Perú, Mucho Gusto! LP/ Elysée Fernández Ceviche de Bonito y la diversidad de ajíes que cuenta Perú. LP/Elysée Fernández Ceviche de Bonito y la diversidad de ajíes que cuenta Perú. LP/Elysée Fernández El Parque del Amor en Miraflores, obra del artista peruano Víctor Delfín, fue inaugurado el 14 de febrero de 1993 con su ícono escultura "El Beso" celebrando el amor. LP/ Elysée Fernández El Parque del Amor en Miraflores, obra del artista peruano Víctor Delfín, fue inaugurado el 14 de febrero de 1993 con su ícono escultura "El Beso" celebrando el amor. LP/ Elysée Fernández Ceviche de Bonito y la diversidad de ajíes que cuenta Perú. LP/Elysée Fernández El Parque del Amor en Miraflores, obra del artista peruano Víctor Delfín, fue inaugurado el 14 de febrero de 1993 con su ícono escultura "El Beso" celebrando el amor. LP/ Elysée Fernández El Parque del Amor en Miraflores, obra del artista peruano Víctor Delfín, fue inaugurado el 14 de febrero de 1993 con su ícono escultura "El Beso" celebrando el amor. LP/ Elysée Fernández Los Murales del artista peruano Jade Rivera se encuentran en Barranco y otras partes del mundo. LP/Elysée Fernández Cada candado en El Parque del Amor en Miraflores, simboliza un ritual romántico. LP/ Elysée Fernández Los Murales del artista peruano Jade Rivera se encuentran en Barranco y otras partes del mundo. LP/Elysée Fernández Recorrido por el hermoso Parque Chino en Miraflores. LP/Elysée Fernández En el recorrido también visitamos el Puente de los Suspiros, La Plazuela Chabuca Granda y la iglesia la Ermita que permanece cerrada. LP/Elysée Fernández En el recorrido también visitamos el Puente de los Suspiros, La Plazuela Chabuca Granda y la iglesia la Ermita que permanece cerrada. LP/Elysée Fernández En el recorrido también visitamos el Puente de los Suspiros, La Plazuela Chabuca Granda y la iglesia la Ermita que permanece cerrada. LP/Elysée Fernández Corazón histórico de Lima, belleza colonial en cada esquina. LP /Elysée Fernández Corazón histórico de Lima, belleza colonial en cada esquina. LP /Elysée Fernández La Plaza Mayor con el imponente Palacio de Gobierno en Lima. LP/ Elysée Fernández La Plaza Mayor con el imponente Palacio de Gobierno en Lima. LP/ Elysée Fernández La Plaza Mayor con el imponente Palacio de Gobierno en Lima. LP/ Elysée Fernández Santa Rosa de Lima, sus restos descansan en la iglesia de Santo Domingo ubiacado en el Centro Histórico de Lima. LP/Elysée Fernández La Punta en el Distrito del Callao. LP/Elysée Fernández La Punta en el Distrito del Callao. LP/Elysée Fernández Convento de Santo Domingo, Lima. LP/Elysée Fernández Convento de Santo Domingo, Lima. LP/Elysée Fernández Fortaleza del Real Felipe, complejo arquitectónico histórico militar construido en la bahía del Callao . LP/Elysée Fernández Fortaleza del Real Felipe, complejo arquitectónico histórico militar construido en la bahía del Callao . LP/Elysée Fernández Picarones: " Un pedacito de Perú en forma de anillo Fortaleza del Real Felipe, complejo arquitectónico histórico militar construido en la bahía del Callao . LP/Elysée Fernández PERÚ alberga más de 4,000 variedades de papas. LP/ Elysée Fernández Así nos explicaron en las oficinas de Exquisito Perú. Fortaleza del Real Felipe, complejo arquitectónico histórico militar construido en la bahía del Callao . LP/Elysée Fernández Fortaleza del Real Felipe, complejo arquitectónico histórico militar construido en la bahía del Callao . LP/Elysée Fernández Fortaleza del Real Felipe, complejo arquitectónico histórico militar construido en la bahía del Callao . LP/Elysée Fernández El pan pejerrey famoso donde Don Giuseppe en la Punta, Callao. LP /Elysée Fernández Desayuno peruano que enamora, Pan de Chicharrón. LP/Elysée Fernández Danzas típicas de Perú. LP/Elysée Fernández El pan pejerrey famoso donde Don Giuseppe en la Punta, Callao. LP /Elysée Fernández Desayuno peruano que enamora, Pan de Chicharrón. LP/Elysée Fernández Arroz norteño con zapallo loche en el Hotel B. LP/ Elysée Fernández La Casa de la Literatura en Lima. LP /Elysée Fernández Danzas típicas de Perú. LP/Elysée Fernández Picarones: " Un pedacito de Perú en forma de anillo La Casa de la Literatura en Lima. LP /Elysée Fernández Perú Mucho Gusto una fiesta nacional de los peruanos con una diversidad de platos. LP/Elysée Fernández El rostro de Barranco: esfuerzo y vida en cada esquina. LP/Elysée Fernández Diversas danzas típicas peruanas se vieron en la feria Perú Mucho Gusto. Diversas danzas típicas peruanas se vieron en la feria Perú Mucho Gusto. Diversas danzas típicas peruanas se vieron en la feria Perú Mucho Gusto. Picarones: " Un pedacito de Perú en forma de anillo PERÚ alberga más de 4,000 variedades de papas. LP/ Elysée Fernández Así nos explicaron en las oficinas de Exquisito Perú. PERÚ alberga más de 4,000 variedades de papas. LP/ Elysée Fernández Así nos explicaron en las oficinas de Exquisito Perú. Calles Bohemias en Barranco. LP/Elysée Fernández Calles Bohemias en Barranco. LP/Elysée Fernández Entre arte y pedales es Barranco. LP/ Elysée Fernández Entre arte y pedales es Barranco. LP/ Elysée Fernández Calles Bohemias en Barranco. LP/Elysée Fernández Calles Bohemias en Barranco. LP/Elysée Fernández Calles Bohemias en Barranco. LP/Elysée Fernández Desayuno peruano que enamora, Pan de Chicharrón. LP/Elysée Fernández Picarones: " Un pedacito de Perú en forma de anillo Desayuno peruano que enamora, Pan de Chicharrón. LP/Elysée Fernández Desayuno peruano que enamora, Pan de Chicharrón. LP/Elysée Fernández Desayuno peruano que enamora, Pan de Chicharrón. LP/Elysée Fernández PERÚ alberga más de 4,000 variedades de papas. LP/ Elysée Fernández Así nos explicaron en las oficinas de Exquisito Perú. El rostro de Barranco: esfuerzo y vida en cada esquina. LP/Elysée Fernández Picarones: " Un pedacito de Perú en forma de anillo Entre arte y pedales es Barranco. LP/ Elysée Fernández El rostro de Barranco: esfuerzo y vida en cada esquina. LP/Elysée Fernández Arroz norteño con zapallo loche en el Hotel B. LP/ Elysée Fernández Atardecer vibrante desde el Miradlr de Barranco. LP/Elysée Fernández Bao de Paiche deliciosa fusión peruana de pez amazónico en el restaurante Huambra en Miraflores. LP/Elysée Fernández PERÚ alberga más de 4,000 variedades de papas. LP/ Elysée Fernández Así nos explicaron en las oficinas de Exquisito Perú. Calles Bohemias en Barranco. LP/Elysée Fernández Perú Mucho Gusto una fiesta nacional de los peruanos con una diversidad de platos. LP/Elysée Fernández Perú Mucho Gusto una fiesta nacional de los peruanos con una diversidad de platos. LP/Elysée Fernández Perú Mucho Gusto una fiesta nacional de los peruanos con una diversidad de platos. LP/Elysée Fernández El Cuy plato tradicional peruano . LP/Elysée Fernández Diversas danzas típicas peruanas se vieron en la feria Perú Mucho Gusto. Rostros humildes y trabajadores del Centro Histórico de Lima. LP/Elysée Fernández Diversas danzas típicas peruanas se vieron en la feria Perú Mucho Gusto. Rostros humildes y trabajadores del Centro Histórico de Lima. LP/Elysée Fernández Artesanos peruanos perpetúan tradiciones milenarias, creando obras maestras que reflejan la identidad de la costa, sierra y selva. LP/Elysée Fernández Arroz norteño con zapallo loche en el Hotel B. LP/ Elysée Fernández El Cuy plato tradicional peruano . LP/Elysée Fernández Perú Mucho Gusto una fiesta nacional de los peruanos con una diversidad de platos. LP/Elysée Fernández Rostros humildes y trabajadores del Centro Histórico de Lima. LP/Elysée Fernández ¡Qué fiesta de sabores y alegría en Perú, Mucho Gusto! LP/ Elysée Fernández En el recorrido también visitamos el Puente de los Suspiros, La Plazuela Chabuca Granda y la iglesia la Ermita que permanece cerrada. LP/Elysée Fernández Next

Día 2: Amanecer frente al Pacífico

El malecón de Miraflores fue el escenario del segundo día. La primera parada: el Parque del Amor, inaugurado en 1993. Mosaicos coloridos con frases de escritores latinoamericanos y la emblemática escultura El Beso, de Víctor Delfín, rinden homenaje al romanticismo frente al océano. El ritual de los candados, los vendedores ambulantes y la vista infinita completan una postal inolvidable.

El Parque del Amor en Miraflores, obra del artista peruano Víctor Delfín, fue inaugurado el 14 de febrero de 1993 con su ícono escultura "El Beso" celebrando el amor. LP/ Elysée Fernández

El recorrido continuó por el Parque Chino y luego hacia Barranco, pasando por el Puente de los Suspiros, la Plazuela Chabuca Granda y los murales urbanos que han convertido al distrito en un museo a cielo abierto. El Museo Jade Rivera cerró la ruta artística con una mirada contemporánea que conecta mitología andina y arte urbano.

Perú Mucho Gusto: una fiesta nacional

La tarde llevó al grupo a la feria Perú Mucho Gusto, en Magdalena del Mar. En su edición número 29, el evento reunió a las 25 regiones del país en una celebración culinaria y cultural. Ceviches, arroces marinos, panes artesanales, dulces tradicionales y una amplia muestra de piscos confirmaban que la gastronomía peruana es identidad, orgullo y herencia.

Ceviche de Bonito y la diversidad de ajíes que cuenta Perú. LP/Elysée Fernández

El ceviche estilo Corsari, preparado con bonito, limón recién exprimido, ají, cebolla morada y camote, fue una lección de sencillez y equilibrio. El pan con chicharrón, ganador de concursos, y los picarones con miel de chancaca cerraron una jornada intensa y deliciosa.

Día 3: El corazón histórico de Lima

El Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad, reveló la Lima colonial. La Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno y la Catedral transportan al siglo XVI. Bajo el piso de la Catedral reposan criptas y restos históricos, incluido Francisco Pizarro.

Santa Rosa de Lima, sus restos descansan en la iglesia de Santo Domingo ubiacado en el Centro Histórico de Lima. LP/Elysée Fernández

La Casa de la Literatura Peruana, antigua estación de tren, rinde homenaje a las letras del país y a figuras como Mario Vargas Llosa.

La Casa de la Literatura en Lima. LP /Elysée Fernández

El Convento de Santo Domingo, por su parte, guarda los restos de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías, conectando fe, historia y devoción.

Día 4: Historia y sabor en El Callao

La Fortaleza Real Felipe, construida para defender el puerto de ataques piratas, impresiona por su magnitud y su legado. Desde sus murallas se contempla el Pacífico, recordando siglos de lucha y comercio.

Fortaleza del Real Felipe, complejo arquitectónico histórico militar construido en la bahía del Callao . LP/Elysée Fernández

El viaje concluyó en La Punta, donde el mar vuelve a ser protagonista. Pan de pejerrey, ceviche chalaco y la sazón local sellaron la experiencia antes del regreso a Panamá, el sábado 1 de diciembre.

Un viaje que deja huella

Lima es más que un destino: es una experiencia sensorial. Cada plato, cada calle y cada historia confirman que el Perú se vive con orgullo y se comparte con generosidad.

Perú abrió sus puertas a una cultura que se respira, se camina y, sobre todo, se saborea en cada rincón de Lima.