Llegadas de cruceros registra alza de 2%

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La temporada de cruceros 2025-2026 en Panamá comenzó oficialmente el pasado 5 de octubre con la llegada del Serenade of the Seas de Royal Caribbean al puerto de Colón 2000.

El buque destaca por utilizar Panamá como puerto base (homeport), un hito que refuerza la posición del país como centro estratégico en la conectividad marítima regional.

Durante la temporada 2023-2024 arribaron 182 cruceros a Panamá y en 2024-2025 fueron 186, lo que representa un incremento del 2%, según el Departamento de Estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

En cuanto a cruceros fuera de temporada, en 2023-2024 arribaron cinco, mientras que en 2024-2025 solo uno.

El inicio de la temporada en octubre responde a factores de clima, planificación de itinerarios y estrategias del mercado turístico.

A nivel global, la industria de cruceros sigue en expansión, con 34.6 millones de pasajeros en 2024 y una proyección de 37.7 millones para 2025, según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA).

Aunque representa solo el 1% del sector marítimo mundial, genera un impacto económico superior a los $168 mil millones, cerca de 1.6 millones de empleos y $56.9 mil millones en salarios.

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe concentraron cerca de 20 millones de pasajeros en 2024, siendo los itinerarios hacia el Caribe, Bahamas y Bermudas los más populares, con el 43% del total de cruceristas.

Panamá cuenta con puntos estratégicos tanto en el Caribe como en el Pacífico para la recepción de cruceros: el Puerto de Amador, en la Ciudad de Panamá, y Puerto Colón 2000, en Colón.